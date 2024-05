TERREPOWER doa painéis solares para a Brighten Haiti para ajudar a fornecer educação com energia solar

SPARTA, Tennessee, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A TERREPOWER, a divisão inovadora de gerenciamento do ciclo de vida de painéis solares e baterias de veículos elétricos da BBB Industries (BBB), tem orgulho de para anunciar sua parceria com a Brighten Haiti, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao uso da energia solar para expandir a educação, desenvolver uma economia sustentável e erradicar a pobreza no Haiti.

A iniciativa Solar4Schools da Brighten Haiti tem como objetivo levar energia solar a mais de 300 escolas na zona rural do Haiti. Esse esforço inovador representa a maior implantação de energia solar para escolas na história do Haiti, atendendo à necessidade crítica de infraestrutura de eletricidade em comunidades rurais carentes.

"No norte do Haiti, 90% da população vive na escuridão, sem acesso à eletricidade", disse Kevin Keene, fundador e presidente da Brighten Haiti. "Essa generosa doação é um farol de esperança."

O envolvimento da TERREPOWER e de sua marca Ontility nessa iniciativa marca um passo significativo no avanço da missão da Brighten Haiti, já que as equipes estão enviando a primeira remessa de 508 módulos solares fabricados de forma sustentável até o final do mês para serem usados em projetos destinados a fornecer energia a escolas e treinar trabalhadores locais em técnicas de instalação solar. Seu compromisso total de doar mais de 4.900 painéis solares ajudará a garantir que a Brighten Haiti possa alcançar sua meta de modernizar o sistema educacional do Haiti.

"Imagine a profunda mudança que apenas um único painel solar pode trazer para uma família, iluminando sua casa à noite e carregando seus telefones celulares", disse Keene. "Isso também permite o acesso a laboratórios de informática e tecnologia, oferecendo aos alunos uma educação do século XXI pela primeira vez. Isso também permite acesso a laboratórios de informática e tecnologia, oferecendo aos alunos uma educação do

século XXI pela primeira vez. Esta não é apenas uma doação, é um salto monumental em direção a um futuro mais brilhante e sustentável para o Haiti."

Menos de 35% das escolas haitianas têm acesso à eletricidade. Essa iniciativa pode causar um impacto significativo na educação e no desenvolvimento da comunidade, afetando mais de 150.000 alunos.

"Estou entusiasmada com a parceria com a Brighten Haiti para fornecer painéis solares sustentáveis e acesso à energia limpa para suas comunidades", disse Maria Caballero, presidente da TERREPOWER.

"Nossas discussões com a Brighten Haiti ao longo do ano passado levaram a uma colaboração empolgante, e estamos orgulhosos de contribuir com painéis solares fabricados de forma sustentável que capacitarão aqueles que mais precisam. Essa parceria exemplifica nosso compromisso de promover mudanças positivas e sustentabilidade em comunidades ao redor do mundo", disse Peter Hutchings, gerente de Desenvolvimento de Negócios da TERREPOWER.

Sobre a BBB Industries

A BBB Industries é uma fabricante sustentável líder que atende aos mercados automotivo e industrial. Com uma extensa presença e operações em toda a América do Norte, a BBB entrou no mercado europeu em 2020 e agora fabrica e fornece de modo sustentável uma variedade de peças de reparo não discricionárias em mais de 90 países. A TERREPOWER é uma divisão da BBB que atende aos mercados de veículos elétricos, armazenamento de energia e energia solar na América do Norte e na Europa. Fundada em 1987, a BBB Industries, LLC é uma empresa privada com centros corporativos localizados na grande Mobile, Alabama, e Dallas, Texas. Acesse www.bbbind.com para mais informação.

Sobre a TERREPOWER

A TERREPOWER é líder do setor e inovadora na fabricação sustentável de componentes que impulsionam nosso futuro de energia limpa e mobilidade. Desde a reciclagem e melhoria da longevidade e desempenho de baterias EV e outros componentes até a renovação e reciclagem de sistemas solares para impulsionar a economia circular, a missão da TERREPOWER é dar nova vida a componentes e materiais essenciais para reduzir custos, diminuir desperdícios, reutilizar recursos e proteger o meio ambiente. Fundada em 2009, Ontility é a marca da TERREPOWER de soluções abrangentes de ciclo de vida solar e sistemas de armazenamento de energia. TERREPOWER é uma divisão da BBB Industries. Acesse www.bbbind.com/terrepower para obter mais informações.

Sobre a Brighten Haiti

A Brighten Haiti é uma organização sem fins lucrativos sediada nos EUA, comprometida com a transformação de vidas no Haiti por meio de soluções de energia renovável. Fundada com a visão de aliviar a pobreza energética, trabalhamos incansavelmente para levar energia solar sustentável e confiável a comunidades carentes em todo o Haiti. Nossas iniciativas se concentram em capacitar as populações locais, melhorando o acesso à eletricidade, que é crucial para a educação, a saúde e o desenvolvimento econômico. Ao colaborar com parceiros locais e aproveitar o poder da tecnologia solar, a Brighten Haiti se esforça para criar um futuro mais brilhante e sustentável para todos os haitianos.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2412672/TerrePower_Logo.jpg

FONTE BBB Industries