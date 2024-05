TERREPOWER spendet Solarmodule für Haiti, um Bildung mit Solarenergie zu ermöglichen

SPARTA, Tenn., 16. Mai 2024 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, der innovative Geschäftsbereich für Solarmodule und EV-Batterien von BBB Industries (BBB), ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit Brighten Haiti bekannt zu geben, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Nutzung von Solarenergie widmet, um die Bildung zu erweitern, eine nachhaltige Wirtschaft zu entwickeln und die Armut in Haiti zu beenden.

Die Initiative Solar4Schools von Brighten Haiti zielt darauf ab, mehr als 300 Schulen im ländlichen Haiti mit Solarenergie zu versorgen. Dieses bahnbrechende Projekt ist der größte Einsatz von Solaranlagen für Schulen in der Geschichte Haitis und deckt den dringenden Bedarf an elektrischer Infrastruktur in unterversorgten ländlichen Gemeinden.

„Im Norden Haitis leben 90 % der Bevölkerung im Dunkeln und haben keinen Zugang zu Elektrizität", so Kevin Keene, Gründer und Präsident von Brighten Haiti. „Diese großzügige Spende ist ein Signal der Hoffnung."

Die Beteiligung von TERREPOWER und seiner Marke Ontility an dieser Initiative ist ein wichtiger Schritt, um die Mission von Brighten Haiti voranzubringen. Die Teams werden Ende des Monats die erste Lieferung von 508 nachhaltig hergestellten Solarmodulen verschicken, die in Projekten zur Stromversorgung von Schulen und zur Schulung lokaler Arbeiter in Solarinstallationstechniken eingesetzt werden sollen. Ihr Gesamtengagement, mehr als 4900 Solarzellen zu spenden, wird dazu beitragen, dass Brighten Haiti sein Ziel erreichen kann, das haitianische Bildungssystem zu modernisieren.

„Stellen Sie sich vor, welch tiefgreifende Veränderung ein einziges Solarpanel für eine Familie bedeuten kann, indem es ihr Haus nachts beleuchtet und ihre Handys auflädt", so Keene. „Denken Sie an den Wandel für Schulen ohne Strom, wo nur 22 Paneele die Klassenräume beleuchten und kühlen können. Dies ermöglicht auch den Zugang zu Computerräumen und Technologie und bietet den Schülern zum ersten Mal eine Bildung des 21. Jahrhunderts.

Dies ist nicht nur eine Spende, sondern ein gewaltiger Schritt in Richtung einer besseren und nachhaltigeren Zukunft für Haiti.

Weniger als 35 % der haitianischen Schulen haben Zugang zu Strom. Diese Initiative kann einen bedeutenden Einfluss auf die Bildung und die Entwicklung der Gemeinschaft ausüben und mehr als 150.000 Schüler betreffen.

„Ich bin begeistert, dass wir mit Brighten Haiti eine Partnerschaft eingegangen sind, um sie mit nachhaltigen Solarzellen zu versorgen und ihnen Zugang zu sauberer Energie für ihre Gemeinden zu verschaffen", sagte Maria Caballero, Präsidentin von TERREPOWER.

„Unsere Gespräche mit Brighten Haiti im vergangenen Jahr haben zu einer spannenden Zusammenarbeit geführt, und wir sind stolz darauf, nachhaltig hergestellte Solarmodule beizusteuern, die diejenigen unterstützen, die sie am meisten brauchen. Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für unser Engagement, positive Veränderungen und Nachhaltigkeit in Gemeinschaften auf der ganzen Welt voranzutreiben", sagte Peter Hutchings, Manager für Geschäftsentwicklung bei TERREPOWER.

Informationen zu BBB Industries

BBB Industries, LLC ist ein führender nachhaltiger Hersteller, der die Automobil- und Industriemärkte bedient. BBB ist in ganz Nordamerika vertreten und trat 2020 in den europäischen Markt ein. Heute produziert und liefert BBB ein Sortiment an nicht-diskretionären Reparaturteilen in mehr als 90 Ländern auf nachhaltige Weise. TERREPOWER ist ein Geschäftsbereich von BBB, der die Märkte für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solaranlagen in Nordamerika und Europa bedient. BBB Industries, LLC wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Niederlassungen im Großraum Mobile, Alabama und Dallas, Texas. Weitere Informationen finden Sie unter www.bbbind.com .

Informationen zu TERREPOWER

TERREPOWER ist ein Branchenführer und Innovator im Bereich der nachhaltigen Herstellung von Komponenten, die eine Zukunft der sauberen Energie und Mobilität antreiben. Vom Upcycling und der Verbesserung der Langlebigkeit und Leistung von EV-Batterien und anderen Komponenten bis hin zur Aufarbeitung und dem Recycling von Solarsystemen, um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben – TERREPOWER hat es sich zur Aufgabe gemacht, kritischen Komponenten und Materialien neues Leben einzuhauchen, um Kosten zu senken, Abfall zu reduzieren, Ressourcen wiederzuverwenden und die Umwelt zu schützen. Ontility wurde 2009 gegründet und ist die Marke von TERREPOWER für umfassende Solar-Lebenszykluslösungen und Energiespeichersysteme. TERREPOWER ist ein Geschäftsbereich von BBB Industries. Weitere Informationen finden Sie unter www.bbbind.com/terrepower.

Informationen zu Brighten Haiti

Brighten Haiti ist eine engagierte gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA, die sich dafür einsetzt, das Leben in Haiti durch erneuerbare Energielösungen zu verbessern. Gegründet mit der Vision, die Energiearmut zu lindern, arbeiten wir unermüdlich daran, unterversorgte Gemeinden in Haiti mit nachhaltigem und zuverlässigem Solarstrom zu versorgen. Unsere Initiativen konzentrieren sich auf die Stärkung der lokalen Bevölkerung durch die Verbesserung des Zugangs zu Strom, der für Bildung, Gesundheitsversorgung und wirtschaftliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und die Nutzung von Solartechnologie will Brighten Haiti eine hellere, nachhaltigere Zukunft für alle Haitianer schaffen.

