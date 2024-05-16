TERREPOWER 捐贈太陽能板，協助 Brighten Haiti 以太陽能提供教育

美國田納西州斯巴達2024年5月16日 /美通社/ -- TERREPOWER是BBB Industries (BBB) 的創新太陽能板與電動車電池生命週期管理部門，今天很榮幸地宣佈與海地非營利組織Brighten Haiti合作。Brighten Haiti是一個非營利組織，致力利用太陽能來普及教育、締造可持續發展經濟和消除海地的貧困。

Brighten Haiti 的 Solar4Schools 倡議，以向海地農村 300 多間學校帶來太陽能為目的。這項創新工作成為海地有史以來最大型學校太陽能部署，在電力服務不足的農村社區，解決基礎建設的重要需要。

Brighten Haiti 創辦人兼總裁 Kevin Keene 表示：「海地北部 90% 人口生活在缺乏電力的黑暗中，令人難以至信。這份慷慨捐贈，成為希望燈塔。」

TERREPOWER 及旗下 Ontility 品牌參與這項倡議，這標誌 Brighten Haiti 使命的重要一步。該團隊將於月底發送首批 508 款可持續發展製造的太陽能模組，這模組為學校供電和培訓當地工人太陽能安裝技術中使用。他們承諾捐贈總共超過 4900 個太陽能電池板，將有助確保 Brighten Haiti 可以實現海地教育體系現代化的目標。

Keene 說：「想像一下，單一太陽能電池板可以為家庭帶來深遠改變，他們在夜間得到家居照明，以及手機充電。細心想下，為沒有電源的學校帶來轉型，僅需 22 個太陽能面板，課室便可有電燈和冷氣。這也首次為學生提供

21世紀的教育，協助提供電腦室和科技。這並非僅單一捐贈，而是海地邁向更光明兼更可持續發展未來的重大躍進。」

海地具備電力的學校，少於 35%。這項計劃對教育和社區發展可以帶來重大影響，影響超過 150,000 名學生。

TERREPOWER 主席 Maria Caballero 表示：「我很高興與 Brighten Haiti 合作，向他們提供可持續發展的太陽能板，從而為他們社區提供潔淨能源。

TERREPOWER 業務發展經理 Peter Hutchings 表示：「在過去一年，我們與 Brighten Haiti 的討論，帶來令人興奮的合作。我們很自豪地貢獻可持續發展製造的太陽能板，將為最需要太陽能板的人士提供電力。這項合作夥伴是我們致力在全球社區，推動正面改變和可持續發展的承諾」。

關於 BBB Industries

BBB Industries, LLC 是主要可持續發展製造商，為汽車和工業市場提供服務。BBB 在北美擁有廣泛的業務和營運版圖，並於 2020 年進入歐洲市場。該公司現時在超過 90 個國家／地區，以可持續發展的方式製造和供應各種不可或缺的維修零件。TERREPOWER 是 BBB 旗下的部門，為北美和歐洲的電動車、能源儲存和太陽能市場服務。BBB Industries, LLC 於 1987 年成立，總部位於美國阿拉巴馬州莫比爾和美國德薩斯州達拉斯的私人公司。如欲了解更多資料，請瀏覽 www.bbbind.com。

關於 TERREPOWER

TERREPOWER 可持續發展製造零件界的行業領導兼創新者，推動我們 潔淨能源與交通 的未來。從升級改造和提升電動車電池和其他組件的使用壽命和性能，到翻新和回收太陽能系統以推動循環經濟，TERREPOWER 的使命是賦予關鍵零部件和材料新的生命，以降低成本、減少廢棄物、重複利用資源和保護環境。Ontility 成立於 2009 年，是 TERREPOWER 旗下全面太陽能生命週期解決方案和儲能系統的品牌。TERREPOWER 是 BBB Industries 旗下的部門。 如欲更多資料，請瀏覽www.bbbind.com/terrepower。

關於 Brighten Haiti

Brighten Haiti 是一家總部位於美國的非營利組織，致力透過可再生能源解決方案，改變海地的生活。我們以減輕能源貧窮的願景而成立，並努力不懈為海地各個電力服務不足的社區，帶來可持續發展兼可靠的太陽能電力。我們的倡議以透過改善供電為重點，而這對教育、醫療和經濟發展至關重要。Brighten Haiti 透過與當地合作夥伴攜手和利用太陽能科技的力量，致力為所有海地人創造一個更光明兼更可持續發展的未來。

SOURCE BBB Industries