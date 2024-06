TAIPEI, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Tether, a maior empresa do setor de ativos digitais, anunciou um investimento estratégico de US$ 18,75 milhões no XREX Group , uma instituição financeira totalmente regulamentada e habilitada para blockchain. Essa colaboração tem como objetivo promover a inovação no setor de ativos digitais, facilitar pagamentos internacionais baseados em USDT em mercados emergentes e inovar a tecnologia regulatória.

Tether investe US$ 18,75 milhões no XREX Group para promover a inclusão financeira em mercados emergentes

Com o financiamento da Tether, a XREX facilitará os pagamentos B2B internacionais compatíveis e baseados em USDT nos mercados emergentes, revolucionando as transações financeiras ao oferecer às empresas maior facilidade, eficiência e custos potencialmente mais baixos. Além disso, a XREX trabalhará com a Unitas Foundation para lançar a XAU1, uma stablecoin unitizada e indexada ao dólar americano com reservas excessivas de Tether Gold (XAUt), oferecendo aos clientes uma alternativa estável e uma proteção contra a inflação.

Essa colaboração fomentará a inovação em tecnologia regulatória (RegTech), aprimorando as soluções para detectar e impedir o uso ilícito de stablecoins. O compromisso da Tether com a administração financeira responsável alinha-se com a dedicação da XREX em promover um ambiente seguro, acessível e confiável para todos os usuários de criptografia em mercados emergentes.

"O investimento estratégico da Tether no XREX Group significa nosso compromisso inabalável de promover a inclusão financeira nos mercados emergentes". disse Paolo Ardoino, CEO da Tether. "Nossa colaboração com a XREX liderará várias iniciativas inovadoras, incluindo o lançamento de uma nova stablecoin unificada exclusiva pela Unitas Foundation e a facilitação de pagamentos internacionais baseados em USDT, estabelecendo um novo padrão de acessibilidade e eficiência financeira na região. Este último investimento se alinha com a visão de longo prazo da Tether de construir uma infraestrutura resiliente que se estende além dos limites do mercado de criptografia, conforme demonstrado por nossos investimentos diversificados em vários setores da indústria".

"A Tether e a XREX têm colaborado com sucesso para ajudar as agências de aplicação da lei a identificar, prender e condenar criminosos", diz Wayne Huang, CEO do XREX Group. "Com o forte apoio e investimento da Tether, estamos expandindo esse sucesso para uma linha de produtos RegTech que aprimora ainda mais o XREX Group como uma instituição financeira responsável."

"Agradecemos à Tether e a todos os investidores existentes pelo apoio a essa rodada, que envolveu a emissão de novas ações da equipe (ordinárias) para alimentar o recrutamento de nossos melhores talentos. Esse movimento de inclusão financeira viabilizado pelas stablecoins trará mudanças positivas e de longo prazo para os sistemas globais de liquidação e compensação existentes", afirma Winston Hsiao, CRO do XREX Group.

A XREX conta com uma impressionante linha de investidores, incluindo o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Governo de Taiwan, o CDIB Capital Group (TWSE: 2883), a SBI Holdings (TYO: 8473), a E.Sun Financial Holding (TWSE: 2884), ThreeD Capital (CSE: IDK), AppWorks, BlackMarble e New Economy Ventures. A XREX Cingapura adquiriu recentemente a licença de Instituição de Pagamento Principal da Autoridade Monetária de Cingapura, enquanto a XREX tem operado sob o status de VASP Registrado da Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan.

O anúncio de hoje ressalta ainda mais os esforços contínuos da Tether para promover a adoção de criptomoedas em mercados emergentes em todo o mundo, ao mesmo tempo em que capacita as comunidades carentes que compartilham a visão da empresa de um cenário financeiro mais interconectado e inclusivo.

Sobre a Tether e o USD₮

A Tether é pioneira no campo da tecnologia de stablecoins, impulsionada pelo objetivo de revolucionar o cenário financeiro global. Com a missão de fornecer infraestrutura financeira, de comunicação e de energia acessível, segura e eficiente. A Tether permite maior inclusão financeira e resiliência de comunicação, promove o crescimento econômico e capacita indivíduos e empresas.

Como criadora da maior, mais transparente e líquida stablecoin do setor, a Tether se dedica a construir uma infraestrutura sustentável e resiliente para o benefício de comunidades carentes. Ao aproveitar a tecnologia de ponta de blockchain e peer-to-peer, ela tem o compromisso de preencher a lacuna entre os sistemas financeiros tradicionais e o potencial das finanças descentralizadas.

Sobre a XREX

A XREX é uma instituição financeira habilitada para blockchain que trabalha com bancos, reguladores e usuários para redefinir o setor bancário em conjunto. Fornece serviços bancários de nível empresarial para pequenas e médias empresas (SMBs) em mercados emergentes ou que lidam com eles, e serviços financeiros de fácil utilização para pessoas físicas em todo o mundo.

Fundada em 2018 e operando globalmente sob várias licenças, a XREX oferece um conjunto completo de serviços, como custódia de ativos digitais, carteira, pagamento transfronteiriço, conversão de moeda fiduciária em criptomoeda, câmbio de criptomoeda, gerenciamento de ativos e rampas de entrada e saída de moeda fiduciária.

Compartilhando a responsabilidade social da inclusão financeira, a XREX aproveita as tecnologias de blockchain para promover a participação, o acesso e a educação financeira.

