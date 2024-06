Tether investeert $ 18,75 M in XREX Group en wil financiële inclusie in opkomende markten stimuleren

TAIPEI, 5 juni 2024 /PRNewswire/ -- Tether, het grootste bedrijf in de digitale activa-industrie, heeft een strategische investering van $ 18,75 M aangekondigd in XREX Group, een volledig gereguleerde, door blockchain ondersteunde financiële instelling. Deze samenwerking heeft als doel de ontwikkeling in de digitale activa-industrie te stimuleren en groen licht te geven voor grensoverschrijdende betalingen in opkomende markten op basis van USDT, en de regelgevende technologie te innoveren.

Met de financiering van Tether zal XREX compatibele, op USDT gebaseerde grensoverschrijdende B2B-betalingen in opkomende markten faciliteren. Dit betekent een radicale verandering voor bedrijven omdat ze dan hun financiële transacties met een groter gemak, efficiëntie en mogelijk lagere kosten kunnen afhandelen. Daarnaast zal XREX samenwerken met de Unitas Foundation om XAU1 te lanceren, een aan de dollar gekoppelde unitized stablecoin met een overreserve van Tetter Gold (XAUt), die klanten een stabiel alternatief en een indekking tegen inflatie biedt.

Deze samenwerking zal de innovatie in Regulatory Technology (RegTech) stimuleren en oplossingen verbeteren om illegaal gebruik van stablecoins op te sporen en te voorkomen. Tether's engagement voor verantwoord financieel rentmeesterschap sluit aan bij de toewijding van XREX om een veilige, toegankelijke en vertrouwde omgeving voor alle crypto-gebruikers in opkomende markten te bevorderen.

"Tether's strategische investering in XREX Group betekent onze niet aflatende toewijding aan het bevorderen van financiële inclusie in opkomende markten," zegt Paolo Ardoino, CEO van Tether. "Onze samenwerking met XREX zal leiden tot verschillende baanbrekende initiatieven, waaronder de lancering van een unieke nieuwe stablecoin door de Unitas Foundation en de facilitering van grensoverschrijdende betalingen op basis van USDT. Dit zet een nieuwe standaard voor financiële toegankelijkheid en efficiëntie in de regio. Deze nieuwste investering past in de langetermijnvisie van Tether om een veerkrachtige infrastructuur op te bouwen die verder reikt dan de cryptomarkt. Dit laten wij ook zien met onze gediversifieerde investeringen in verschillende industriesectoren."

"Tether en XREX hebben succesvol samengewerkt om wetshandhavingsinstanties te helpen bij het in kaart brengen, arresteren en veroordelen van criminelen," zegt Wayne Huang, CEO van XREX Group. "Met de sterke steun en investering van Tether breiden we dit succes uit naar een RegTech-productlijn die XREX Group verder aanscherpt als verantwoordelijke financiële instelling."

"We danken Tether en alle bestaande investeerders voor hun steun aan deze nieuwe ronde mogelijk gemaakt door de uitgifte van nieuwe team (gewone) aandelen om de werving van ons toptalent te stimuleren. Deze door blockchain ondersteunde financiële inclusiebeweging zal op lange termijn een positief verschil maken in de huidige wereldwijde clearing en settlement-systemen," zegt Winston Hsiao, XREX Group CRO.

XREX kan bogen op een indrukwekkende reeks investeerders, waaronder het nationale ontwikkelingsfonds van de Taiwanese overheid, CDIB Capital Group (TWSE: 2883), SBI Holdings (TYO: 8473), E.Sun Financial Holding (TWSE: 2884), ThreeD Capital (CSE: IDK), AppWorks, BlackMarble en New Economy Ventures. XREX Singapore kreeg onlangs de vergunning van de Monetary Authority of Singapore voor grote betalingsinstellingen, terwijl XREX al opereerde onder de Registered VASP-status van de Taiwan Financial Supervisory Commission.

De aankondiging van vandaag benadrukt nog eens Tether's voortdurende inspanningen om de adoptie van cryptocurrency in opkomende markten wereldwijd te bevorderen. Dit helpt bij het ondersteunen van de minderbedeelde gemeenschappen die de visie van het bedrijf van een meer onderling verbonden en inclusief financieel landschap delen.

Over Tether en USD₮

Tether is een pionier op het gebied van stablecoin-technologie, gedreven door een doel om het wereldwijde financiële landschap te revolutioneren. Het bedrijf heeft als missie om toegankelijke, veilige en efficiënte financiële, communicatie- en energie-infrastructuur te bieden. Tether maakt een grotere financiële inclusie en communicatieweerbaarheid mogelijk, stimuleert economische groei en geeft zowel particulieren als bedrijven meer mogelijkheden.

Als maker van de grootste, meest transparante en liquide stablecoin in de industrie, is Tether toegewijd aan het bouwen van duurzame en veerkrachtige infrastructuur ten voordele van minderbedeelde gemeenschappen. Door gebruik te maken van de allernieuwste blockchain- en peer-to-peer-technologie wil het de kloof overbruggen tussen traditionele financiële systemen en het potentieel van gedecentraliseerde financiering.

Over XREX

XREX is een door blockchain ondersteunde financiële instelling die samenwerkt met banken, toezichthouders en gebruikers om samen het bankieren opnieuw te definiëren. Het biedt bankdiensten op ondernemingsniveau aan kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB) in of die te maken hebben met opkomende markten, en beginnersvriendelijke financiële diensten aan particulieren over de hele wereld.

XREX is opgericht in 2018 en opereert wereldwijd onder meerdere licenties, met een aanbod van een volledig dienstenpakket, zoals bewaring van digitale activa, portemonnees, grensoverschrijdende betalingen, omwisseling van fiat- en cryptocurrency's, cryptocurrency-uitwisseling, vermogensbeheer en on-off ramps voor fiatvaluta.

XREX deelt de sociale verantwoordelijkheid van financiële inclusie en maakt gebruik van blockchaintechnologieën om financiële deelname, inclusie en voorlichting te bevorderen.

