Tether 斥資 6 億投資 XREX 集團，攜手推動新興市場的普惠金融。

雙方合作也將推展監管科技的創新產品與服務，強化偵測並防堵濫用穩定幣的非法活動。Tether 對履行財務盡職治理的承諾，與 XREX 為新興市場的加密貨幣用戶創造安全、流暢且可信的環境之使命，雙邊目標高度一致。

Tether 執行長 Paolo Ardoino 表示：「Tether 對 XREX 集團的戰略投資，展現我們推動新興市場普惠金融堅定不移的承諾。我們與 XREX 攜手將引領更多突破性的創新，這包括了由 Unitas 基金會發行一款獨特的單位幣，並讓以 USDT 為基礎的跨境支付更加普及，為新興市場的金融參與權和交易效率樹立新標竿。Tether 的長遠願景是建立一個不僅限於加密貨幣市場的堅韌基礎設施，這也反應在這項最新的投資上，就和我們的投資多元配置在不同產業一樣。」

XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文表示：「Tether 和 XREX 過去曾攜手合作，幫助執法機構判定、逮捕並懲治不法份子，這些成功經驗，在 Tether 的強力支持和投資之下將延伸至監管科技的產品開發，進一步深化 XREX 集團身為一家負責任的金融機構的定位。」

XREX 共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗表示，「我們感謝 Tether 與 XREX 既有投資人支持本輪溢價增資，這次增資也包含增發分配給團隊成員的普通股，以利吸引頂尖人才加入 XREX。這場因穩定幣而起的普惠金融運動，將為既有的國際清算與結算系統帶來長期且正向的變革。」

XREX 擁有堅強的投資人陣容，包括：行政院國發基金、中華開發（TWSE: 2883）、SBI Investment（TYO: 8473）、玉山創投（TWSE: 2884）、ThreeD Capital（CSE: IDK）、 之初創投（AppWorks）、萬豐資本以及新經濟資本（New Economy Ventures）等等。

XREX 近期取得新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）大型支付機構（Major Payment Institution, MPI）執照；同時 XREX 在台灣也是完成金管會洗錢防制法令遵循聲明的合格業者。

這項投資的宣布，進一步體現 Tether 努力不懈地在全球新興市場推動加密貨幣的採用，同時也為那些與 Tether 共享願景，希望創造一個更互聯互通的普惠金融環境，卻未能獲得充足服務的弱勢族群，提供堅實的支持。

關於 Tether（泰達）與 USD₮

Tether 是穩定幣技術的先驅，旨在為全球金融版圖帶來革命性的改變。Tether 的使命是提供方便取得、安全且高效的金融、通訊與能源基礎設施。Tether 更實現更大範圍的金融普惠與通訊韌性，並推動經濟成長，為個人和企業賦能。

身為業界最大、最透明以及最具流動性的穩定幣發行商，Tether 致力於為未能獲得充足服務的弱勢族群打造永續且具備韌性的基礎設施。應用頂尖的區塊鏈和點對點技術，Tether 致力於彌平傳統金融體系與去中心化金融潛力之間的鴻溝。

關於 XREX

XREX 集團 是一家因區塊鏈技術而生的國際金融機構，與銀行、政府及用戶密切合作，共同改寫金融定義。我們提供企業級的服務，幫助位處發展中國家或與發展中國家有生意往來的中小型企業處理跨境金融服務，同時也為全球加密貨幣新手提供最友善的初始入口。

創立於 2018 年並已取得多國執照在全球營運，XREX 集團提供一站式的服務，包括：數位資產託管、錢包、跨境支付、法幣與加密貨幣轉換、加密貨幣交易所、多元化資產投資、法幣出入金服務等等。

XREX 集團將普惠金融視為社會責任並希望為此盡一份心力，持續運用區塊鏈技術推進金融參與權、金融使用權與金融教育權。XREX 集團新加坡子公司於 2024 年 5 月取得新加坡金融管理局（MAS）大型支付機構（MPI）執照。

SOURCE XREX Inc.