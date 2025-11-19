The Ritz-Carlton, Grand Cayman Presenta un Spa Renovado, Estableciendo un Nuevo Estándar de Bienestar en el Caribe

Como homenaje a su 20º aniversario, el resort transforma su galardonado Spa en un santuario inmersivo inspirado en la belleza natural y la cultura de las Islas Caimán, incorporando tecnologías innovadoras.

GRAND CAYMAN, Cayman Islands, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman, el primer y único resort en el Caribe en obtener las distinciones Forbes Triple Five-Star, Michelin Key y AAA Five Diamond, anuncia con orgullo la reapertura de su Spa tras una completa transformación de su espacio físico y su oferta de tratamientos. Diseñado por el galardonado estudio Champalimaud Design, el renovado spa rinde homenaje a la tierra, el mar y la comunidad de las Islas Caimán mediante un diseño artístico, liderando la innovación con tratamientos y programas pioneros en la región.

Inspirado en la Caymanita, la piedra semipreciosa que solo se encuentra en las islas, los interiores adoptan una paleta terrosa de coral, arcilla y blanco lavado por el mar, complementada con texturas naturales y vegetación. Una nueva entrada ofrece una sensación de llegada, guiando a los huéspedes por un sereno sendero exterior rodeado de vegetación exuberante y elementos acuáticos relajantes. En el interior, pisos de mármol, motivos pintados a mano en el techo y una iluminación personalizada evocan el ritmo suave y el movimiento del mar.

Courtney Brannan, Principal de Champalimaud Design, comentó: "Nuestro objetivo fue crear un espacio que no solo refleje los arrecifes, la flora y las piedras preciosas de las Islas Caimán, sino que también ofrezca un santuario inmersivo donde los huéspedes puedan reconectarse consigo mismos y con el entorno. Cada detalle, desde las texturas hasta los paisajes sonoros, está diseñado para celebrar la herencia de la isla mientras eleva la experiencia moderna de bienestar."

La instalación ahora cuenta con 16 salas de tratamiento, incluidas tres suites para parejas, tres salas con duchas privadas para terapias corporales y una sala dedicada a uñas con dos estaciones de pedicura y tres de manicura. El área de hidroterapia se ha ampliado para incluir cuatro piscinas de inmersión fría, saunas renovadas, baños de vapor y salones de relajación.

Las camillas de masaje y faciales ahora incorporan tecnología vibroacústica, que sincroniza sonido y vibración para potenciar la relajación y profundizar la experiencia meditativa. Esta característica, combinada con la plataforma sonora Myndstream, permite a los huéspedes disfrutar de paisajes sonoros diseñados científicamente para favorecer el sueño, aliviar el estrés y equilibrar las emociones.

Sandrine Dixneuf, Directora del Spa de The Ritz-Carlton Grand Cayman, afirmó: "Esta transformación representa un nuevo capítulo en el bienestar para nuestros huéspedes. Cada elemento del Spa, desde la arquitectura hasta los tratamientos exclusivos, ha sido cuidadosamente curado para honrar las islas e inspirar una verdadera renovación. Con nuestras ofertas únicas, como el Facial Regenerador con Exosomas y las experiencias inmersivas de baños sonoros, los huéspedes podrán disfrutar de tratamientos y tecnologías que no se encuentran en ningún otro lugar del Caribe, brindando un viaje de bienestar profundamente restaurador e inolvidable."

El Spa introduce un enfoque completamente nuevo hacia el bienestar personalizado con la incorporación de Coaches de Bienestar en el lugar, una experiencia inédita en el resort, quienes se conectan con los huéspedes antes de su llegada para diseñar itinerarios de tratamientos individualizados. El spa cuenta con dos marcas asociadas de renombre mundial: ESPA, reconocida por sus productos naturales basados en aromaterapia e ingredientes marinos, y 111SKIN, la aclamada línea de cuidado de la piel presente en los principales spas de lujo del mundo.

En línea con su continuo compromiso de ofrecer experiencias de bienestar pioneras, el resort presenta tratamientos excepcionales que reflejan su enfoque elevado hacia el wellness, disponibles exclusivamente en esta propiedad en el Caribe.

Una de las propuestas más destacadas del nuevo menú de tratamientos del Spa es el Facial de Regeneración con Exosomas de 111SKIN, que será exclusivo de esta ubicación caribeña. Este tratamiento de 90 minutos representa la vanguardia de la ciencia del cuidado de la piel, aprovechando el poder de los exosomas para promover la comunicación celular y la regeneración cutánea. Aplicado mediante tecnología avanzada de microespículas, el facial infunde potentes activos rejuvenecedores junto con la fórmula exclusiva NAC Y2™ de 111SKIN, logrando resultados visibles y transformadores. El tratamiento incorpora tecnologías especializadas para optimizar la limpieza, la infusión de productos y la firmeza de la piel, maximizando así los beneficios de las formulaciones con dúo de exosomas. Los huéspedes disfrutan de una limpieza profunda, un masaje lifting y de esculpido para rostro y cuello, y una mascarilla reparadora de biocelulosa, dando como resultado un efecto notable de elevación, firmeza y luminosidad. Este facial ejemplifica el compromiso del Spa de ofrecer tratamientos inigualables en el Caribe, combinando lujo, innovación y resultados medibles.

NUEVOS RITUALES DE BIENESTAR

Circuito Termal y Experiencia de Meditación Vibroacústica

Ritual de 90 minutos que combina contraste térmico y terapia sonora para calmar el sistema nervioso y preparar el cuerpo para un sueño reparador. Comienza con inmersiones guiadas de calor y frío en baño de vapor, sauna, jacuzzi y piscina fría, seguido de una meditación vibroacústica privada adaptada a los objetivos de bienestar del huésped.

Baño Sonoro Flotante al Amanecer

Este ritual matutino sincroniza cuerpo y mente con el ritmo natural de la isla. Los huéspedes flotan sin esfuerzo en una piscina serena rodeados por la resonancia de cuencos de cristal y campanas, seguido de un desayuno nutritivo elaborado con ingredientes de temporada.

El Sonido de la Serenidad, Myndstream en The Ritz-Carlton Spa, Grand Cayman

Paisajes sonoros proporcionados por Myndstream acompañan tratamientos como el Facial Celestial Black Diamond de 111SKIN y el masaje de relajación, ayudando a calmar el sistema nervioso y profundizar el descanso reparador. Cada experiencia sonora se personaliza y puede extenderse más allá del spa, hasta la comodidad de la habitación del huésped.

El hotel también presenta el nuevo Renewal Retreat, una experiencia de bienestar inmersiva de siete días en el Penthouse Seven South. El viaje comienza con una consulta previa a la llegada con el Coach de Bienestar para diseñar un plan personalizado, así como una reunión con el chef del resort para crear selecciones de comidas saludables adaptadas a las preferencias del huésped. Al llegar, los huéspedes participan en una experiencia culinaria saludable en la suite, guiada por el chef, aprendiendo técnicas para preparar comidas nutritivas y llevando recetas para continuar en casa. Durante los siete días, los huéspedes disfrutan de entrenamiento físico privado y sesiones de meditación diarias, además de acceso gratuito a todas las clases de fitness en la propiedad, incluido el baño sonoro flotante. El Coach de Bienestar se reúne con los huéspedes dos veces durante su estancia para brindar orientación, apoyo y ajustes al programa según sea necesario. El retiro también incluye el exclusivo Facial con Exosomas de 111SKIN, dos masajes de bienestar y un set de regalo curado de 111SKIN para extender la experiencia del spa más allá de la propiedad. Tras la salida, el Coach realiza una consulta posterior para asegurar que los huéspedes mantengan los beneficios de este viaje de bienestar profundamente restaurador y transformador.

Acerca de Champalimaud Design

Con sede en la ciudad de Nueva York, Champalimaud Design es un estudio de diseño multidisciplinario galardonado, comprometido con la creación de espacios extraordinarios y productos incomparables junto a sus clientes y colaboradores. Dirigido por tres socios, incluida la fundadora de la empresa, Alexandra Champalimaud, el estudio celebra la excelencia en el diseño y las tradiciones de la artesanía, una combinación que les ha permitido explorar y redefinir el diseño con impacto. Durante el último cuarto de siglo, Champalimaud Design ha sido reconocido internacionalmente por sus conceptos de diseño visionarios y su notable capacidad para infundir modernidad en los espacios, manteniendo a la vez su integridad, carácter y sentido de lugar.

Sobre de 111SKIN

Fundada en 2012 por el reconocido cirujano plástico y reconstructivo Dr. Yannis Alexandrides, 111SKIN es una marca global de cuidado de la piel que une la ciencia clínica con el glamour. Aprovechando la experiencia del Dr. Yannis adquirida durante décadas y miles de cirugías, lanzó por primera vez el ahora best-seller Repair Serum para ayudar a sus pacientes a acelerar el proceso de cicatrización tras los procedimientos. La filosofía de combinar activos altamente efectivos con tecnologías innovadoras, minimizando el riesgo de sensibilidad, sigue siendo el núcleo de cada innovación de producto. Desde la adaptación de la crioterapia hasta la incorporación de la biocelulosa en mascarillas faciales a nivel global, los avances de 111SKIN en el cuidado de la piel ofrecen resultados visibles.

En las residencias SPA/CLINIC de 111SKIN, combinamos rituales de bienestar lujosos y placenteros con precisión clínica para brindar una experiencia de cuidado de la piel personalizada y sofisticada. El concepto SPA/CLINIC de 111SKIN está presente en más de 100 ubicaciones de lujo en todo el mundo, incluyendo grupos hoteleros como Mandarin Oriental, Four Seasons, Bvlgari, Kempinski, Ritz-Carlton Yacht Collection, entre otros.

