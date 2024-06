THE RITZ-CARLTON, GRAND CAYMAN REÚNE CONSTELAÇÃO DE CHEFS PARA A 16ª EDIÇÃO DO CAYMAN COOKOUT

Encabeçado pelo chef Eric Ripert, evento gastronômico premium tem próxima edição confirmada em icônico resort caribenho

GEORGE TOWN, Grande Caimão, 3 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman, em parceria com o chef Eric Ripert, dos famosos restaurantes Le Bernardin e Blue (este, a prestigiada casa do resort), acaba de anunciar a aguardada lista de chefs participantes da 16ª edição do Ritz-Carlton, Grand Cayman Cookout, que acontecerá entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2025. O evento de classe mundial celebra a gastronomia caribenha e internacional e contará com chef aclamados, como José Andrés, Andrew Zimmern, Kristen Kish, Daniel Boulud e Emeril Lagasse. Alguns talentos participarão do evento pela primeira vez, entre eles Jorge Vallejo, Ronaldo Hsu, Claude Le Tohic e Gonzo Jimenez, além do premiado mixologista afro-boricua LP O'Brien, fundador da LP Drinks.

Entre os nomes confirmados estão (o * ao lado do nome indica talentos em sua primeira participação):

Eric Ripert

José Andrés

Andrew Zimmern

Kristen Kish

Daniel Boulud

Emeril Lagasse

EJ Lagasse

Stephanie Izard

* Jorge Vallejo

* Mawa McQueen

* Ronald Hsu

*Claude Le Thoic

* Gonzo Jimenez

Aldo Sohm

Charles Joly

Michael Kennedy

TJ Vong

* Lauren O'Brien

* Madeline Puckette

* Tony Abou-Ganim

Emma Bengtsson

Ao longo da semana, os hóspedes terão a oportunidade de expandir seus horizontes culinários e conhecer a gastronomia internacional com alguns dos mais renomados chefs do mundo e de participar de demonstrações culinárias — tudo isso com vistas deslumbrantes para o mar caribenho, na atmosfera luxuosa e relaxante de Grand Cayman. Para entusiastas de vinhos e destilados, o evento anual contará também com uma seleção robusta de sommeliers, especialistas em bebidas e os principais produtores do mundo, que oferecerão degustações e masterclasses sobre as nuances de bebidas finas de todo o globo. Além de workshops imersivos e experiências gastronômicas intimistas, os participantes poderão colocar suas habilidades à prova com os chefs em partidas de pickleball e petanca e viver uma aventura em busca do peixe-leão com o chef José Andrés. O evento oferece uma programação abrangente, que inclui demonstrações culinárias, experiências gourmet exclusivas, degustações de bebidas, almoços intimistas com chefs, coquetéis na beira da piscina e atividades especiais.

"Este evento extraordinário reúne pessoas de todo o mundo para celebrar o ápice da excelência culinária tendo como pano de fundo a beleza exuberante de Grand Cayman", diz Marc Langevin, gerente geral do The Ritz-Carlton, Grand Cayman. "Este evento é particularmente especial, pois destaca não só o talento de chefs e especialistas em bebidas renomados, mas também a atmosfera encantadora da nossa ilha, o que faz dele uma experiência inesquecível para todos os participantes", complementa.

Interessados no evento podem reservar o pacote "Cayman Cookout", com diárias a partir de US$ 2.400 para dois hóspedes em uma estadia mínima de cinco dias. O pacote exclusivo para o Ritz-Carlton, Cayman Cookout inclui acomodação premium, acesso a experiências exclusivas e transfer de ida e volta ao aeroporto. Os hóspedes têm assentos prioritários nas demonstrações culinárias, podem participar de meet-and-greets com os chefs e receber serviço de quarto gourmet especial diariamente em suas acomodações.

"The Ritz-Carlton, Cayman Cookout vem se apresentando como uma plataforma acolhedora para os melhores chefs do mundo, que se reúnem para celebrar a arte, a habilidade e a dedicação inerentes à culinária. Este evento congrega especialistas internacionais no cenário paradisíaco de Grand Cayman em uma linda homenagem à ilha e aos participantes. A cada ano fico mais impressionado e inspirado pela emoção, criatividade e paixão dedicadas a cada prato", diz o chef Eric Ripert, vice-presidente do Conselho do City Harvest e dono de três estrelas Michelin.

The Ritz-Carlton, Grand Cayman oferece uma grande variedade de comodidades cuidadosamente selecionadas, concebidas para proporcionar uma experiência altamente personalizada aos hóspedes. O luxuoso resort passou por trabalhos de renovação em 2021. Ele ocupa uma área de 58 hectares de beleza intocada, que se expande das águas cristalinas de North Sound às areias brancas da Praia das Sete Milhas. O prestigiado The Ritz-Carlton, Grand Cayman é classificado como hotel 5 estrelas pelo Forbes Travel Guide e conta com 369 quartos ricamente decorados pela renomada Champalimaud Design, o que garante conforto e elegância inigualáveis a todos os hóspedes.

Ingressos para eventos individuais do The Ritz-Carlton, Cayman Cookout estarão disponíveis no site do evento. Para mais informações e reservas, acesse https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/caribbean/grand-cayman

