THE RITZ-CARLTON, GRAND CAYMAN REVELA UN REPARTO ESTELAR DE CHEFS PARA EL 16. ° CAYMAN COOKOUT

El Principal Evento Culinario del Caribe Regresa al Icónico Resort, Presentado por el Chef Eric Ripert en enero de 2025

GEORGE TOWN, GRAN CAIMÁN, 3 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman, en colaboración con el reconocido chef Eric Ripert de Le Bernardin y el aclamado restaurante del resort, Blue, se complace en presentar el esperado reparto de chefs y expertos en la industria de las bebidas para el 16º Cayman Cookout, programado del 15 al 20 de enero de 2025. Este evento de primera categoría celebra la cocina internacional y caribeña, con chefs de renombre como José Andrés, Andrew Zimmern, Kristen Kish, Daniel Boulud y Emeril Lagasse. La alineación también incluye nuevos talentos culinarios como Jorge Vallejo, Ronaldo Hsu, Claude Le Tohic y Gonzo Jiménez, así como la galardonada mixóloga Afro-Boricua, LP O'Brien, fundadora de LP Drinks.

Marc Langevin, Mawa McQueen, Emeril Lagasse, EJ Lagasse, Eric Ripert, Aldo Sohm, LP O'Brien

El reparto de chefs y expertos en bebidas del próximo año incluye (con *indicando nuevos talentos para 2025):

Eric Ripert

José Andrés

Andrew Zimmern

Kristen Kish

Daniel Boulud

Emeril Lagasse

EJ Lagasse

Stephanie Izard

* Jorge Vallejo

* Mawa McQueen

* Ronald Hsu

*Claude Le Thoic

* Gonzo Jimenez

Aldo Sohm

Charles Joly

Michael Kennedy

TJ Vong

* Lauren O'Brien

* Madeline Puckette

* Tony Abou-Ganim

Emma Bengtsson

A lo largo de la semana, los asistentes tendrán la oportunidad de ampliar sus horizontes culinarios, aprendiendo sobre la cocina internacional de algunos de los chefs más renombrados del mundo. Los huéspedes pueden deleitarse con las impresionantes vistas al océano y el ambiente de lujo relajado de Gran Caimán mientras participan en cautivadoras demostraciones culinarias. Para los aficionados al vino y los licores, el evento anual cuenta con una sólida participación de sommeliers, expertos en bebidas y los principales productores mundiales de vino y licores, que ofrecen catas y clases magistrales que profundizan en los matices de las finas bebidas de todo el mundo. Más allá de talleres inmersivos y experiencias gastronómicas íntimas, los amantes de la comida pueden poner a prueba sus habilidades junto a los chefs durante los divertidos partidos de Pickleball y Petanqué o embarcarse en una salida de Caza de Pez León con el chef José Andrés. El evento cuenta con un programa integral que incluye demostraciones culinarias, experiencias gourmet únicas, catas de bebidas, almuerzos íntimos con chefs, cócteles junto a la piscina y eventos emblemáticos.

"Esta extraordinaria celebración de una semana reúne a personas de todo el mundo para celebrar el apogeo de la excelencia culinaria en medio de la impresionante belleza de Gran Caimán", dice Marc Langevin, gerente general de The Ritz-Carlton, Grand Cayman. "Este evento es particularmente especial, ya que no solo muestra los talentos culinarios de chefs y expertos en bebidas de renombre, sino también el encantador ambiente de nuestra isla, lo que lo convierte en una experiencia inolvidable para todos los asistentes."

Aquellos interesados en participar en el evento pueden reservar el paquete "Cayman Cookout" del hotel, a partir de $2,400 USD por noche para dos personas con una estancia mínima de cinco noches. El exclusivo paquete Ritz-Carlton, Cayman Cookout incluye alojamiento de primera calidad, acceso a experiencias exclusivas y traslados de ida y vuelta al aeropuerto. Los huéspedes también disfrutarán de asientos prioritarios en las demostraciones culinarias, oportunidades exclusivas de conocer y saludar a chefs de renombre mundial, y amenidades gourmet especiales entregadas a sus habitaciones diariamente.

"The Ritz-Carlton, Cayman Cookout ha brindado consistentemente una plataforma cálida y acogedora para que los mejores chefs del mundo se unan en celebración del arte, la habilidad y la dedicación inherentes en las artes culinarias. Este evento reúne a expertos internacionales en el impresionante escenario de Gran Caimán, honrando tanto a la isla como a nuestros apreciados asistentes. Cada año que me hospedo, continúo siendo conmovido e inspirado por la emoción, la creatividad y la pasión vertidas en cada plato", dice el Chef Eric Ripert, vicepresidente de la Junta Directiva de City Harvest y propietario de tres estrellas Michelin.

The Ritz-Carlton, Grand Cayman ofrece muchas amenidades meticulosamente curadas, creando una experiencia de huésped altamente personalizada. Renovado en 2021, este lujoso resort abarca 144 acres de belleza prístina, desde las relucientes aguas del North Sound hasta las icónicas arenas blancas de Seven Mile Beach. Como prestigioso hotel Forbes Five-Star, The Ritz-Carlton, Grand Cayman cuenta con 369 habitaciones exquisitamente diseñadas, cada una elaborada por el renombrado Champalimaud Design, asegurando un nivel incomparable de comodidad y elegancia para todos los huéspedes.

La venta de entradas individuales para The Ritz-Carlton, Cayman Cookout 2025 estarán disponible para su compra en el sitio web del festival. Para obtener más información y realizar reservas, por favor visite https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/caribbean/grand-cayman

