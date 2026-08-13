Thunderpick World Championship 2026 retorna a Malta com premiação de US$ 1 milhão

A quarta edição do principal torneio independente de Counter-Strike 2 reunirá oito equipes para uma disputa internacional em outubro

VALLETA, Malta, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Thunderpick, plataforma líder de apostas em esports que oferece aos fãs ferramentas e experiências de ponta, anuncia que a final do Thunderpick World Championship 2026, ou Campeonato Mundial Thunderpick 2026, como é chamado em português, será realizada no BLAST Studios Malta, de 14 a 18 de outubro. Oito das melhores equipes de CS2 lutarão por uma premiação total de US$ 1 milhão, enquanto o torneio chega à sua quarta edição e continua a consolidar seu lugar no calendário competitivo de Counter-Strike.

Thunderpick World Championship 2026

Já se passou quase um ano desde a inesquecível Grande Final do torneio. A FURIA conseguiu reverter um placar de 2 a 0 contra a NAVI, protagonizando uma virada dramática e rara. Agora, o Thunderpick World Championship retorna a um cenário que raramente fica parado. Os elencos mudam, eras chegam ao fim, azarões surgem, mas o que está em jogo permanece o mesmo: Uma semana, oito equipes e a chance de levantar um dos troféus independentes mais cobiçados do Counter-Strike.

Realizadas nos estúdios BLAST em Malta, as finais, com duração de cinco dias, apresentarão alguns dos melhores talentos do Counter-Strike do mundo competindo em um dos maiores palcos dos esports fora do circuito oficial das editoras.

Finais do Thunderpick World Championship 2026

Datas: De 14 a 18 de outubro de 2026

Local: BLAST Studios Malta

Equipes: 8

Premiação total: US$ 1.000.000

"O Thunderpick World Championship sempre teve como objetivo criar o tipo de torneio que nós mesmos gostaríamos de assistir", disse Kelly Sanders, chefe de Estratégia da Thunderpick. "Os fãs de Counter-Strike não precisam de propaganda fabricada, pois se lembram de partidas incríveis, viradas impossíveis e novas estrelas surgindo. Foi isso que este campeonato proporcionou ao longo dos últimos quatro anos, e estamos entusiasmados para descobrir que história se desenrolará em Malta em outubro."

As 8 equipes que competirão na Final serão anunciadas em meados de setembro, sendo 7 convidadas diretamente do ranking global do VRS e a vencedora da Final do TWC 2026 – Qualificatória Global.

Todas as partidas serão transmitidas ao vivo nos canais da Thunderpick nas plataformas Twitch http://twitch.tv/thunderpicktv Kick https://kick.com/thunderpick e YouTube https://www.youtube.com/@thunderpickesports

Sobre o Thunderpick World Championship

Em sua quarta edição, o Thunderpick World Championship é um torneio independente de Counter-Strike 2 de primeira linha, com uma premiação total de $ 1 milhão. Organizado em colaboração com o parceiro de dados GRID, o campeonato reúne equipes de classe mundial para disputar uma das maiores premiações oferecidas por um evento de Counter-Strike apoiado por uma casa de apostas, consolidando-se como um dos destaques do calendário global de CS2.

Sobre a Thunderpick

Criada por jogadores para jogadores, a Thunderpick é uma plataforma líder em apostas de eSports. Ela oferece mercados nos maiores títulos competitivos do mundo, transmissões ao vivo, interação com a comunidade e experiências pensadas para os fãs. A Thunderpick continua investindo em jogos competitivos por meio de torneios próprios, parcerias e iniciativas que ajudam a desenvolver o ecossistema global de esports.

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FONTE Thunderpick