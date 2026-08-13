El Campeonato Mundial de Thunderpick 2026 vuelve a Malta con un fondo de premios de 1 millón de dólares

La cuarta edición del principal torneo independiente de Counter-Strike 2 reunirá a ocho equipos para una competición mundial este mes de octubre

VALLETTA, Malta, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Thunderpick, la plataforma líder en apuestas de esports que ofrece a los aficionados herramientas y experiencias de vanguardia, anuncia que las finales del Campeonato Mundial de Thunderpick (Thunderpick World Championship) 2026 se celebrarán en BLAST Studios Malta, del 14 al 18 de octubre. Ocho de los mejores equipos de CS2 se enfrentarán por un premio total de 1 millón de dólares estadounidenses en lo que supone la cuarta edición del torneo, que sigue consolidando su lugar en el calendario competitivo de Counter-Strike.

Campeonato Mundial de Thunderpick 2026

Ha pasado casi un año desde la inolvidable gran final del torneo. FURIA remontó un 2-0 en contra y derrotó a NAVI en lo que fue una reacción espectacular y poco habitual. Ahora, el Campeonato Mundial de Thunderpick vuelve a un escenario que nunca deja de sorprender. Los equipos cambian, las épocas llegan a su fin, surgen equipos revelación, pero lo que está en juego sigue siendo lo mismo: una semana, ocho equipos y la oportunidad de alzarse con uno de los trofeos independientes más codiciados de Counter-Strike.

La fase final, que se celebrará en BLAST Studios Malta y tendrá una duración de cinco días, contará con la participación de algunos de los mejores jugadores de Counter-Strike del mundo, que competirán en uno de los escenarios más importantes de los esports fuera del circuito patrocinado por los editores.

Finales del Campeonato Mundial de Thunderpick 2026

Fechas: del 14 al 18 de octubre de 2026

Lugar: BLAST Studios Malta

Equipos: 8

Premios a repartir: $1 000 000

"El Campeonato Mundial de Thunderpick siempre ha tenido como objetivo crear el tipo de torneo que a nosotros mismos nos gustaría ver como espectadores", afirmó Kelly Sanders, directora de estrategia de Thunderpick. "Los aficionados al Counter-Strike no necesitan entusiasmo fabricado o humo publicitario vacío; recuerdan partidos increíbles, remontadas imposibles y nuevas estrellas que se abren paso. Eso es lo que nos ha ofrecido este campeonato en los últimos cuatro años, y queremos ver qué nos depara en Malta este mes de octubre".

Los ocho equipos que competirán en la fase final se anunciarán a mediados de septiembre. Estarán compuestos por 7 invitados directos según la clasificación global del VRS (Valve Regional Standings) y el ganador de la Clasificatoria Global de las Finales del TWC 2026.

Todos los partidos se transmitirán en directo en los canales de Thunderpick, en Twitch httpi://twitch.tv/thunderpicktv, Kick https://kick.com/thunderpick y YouTube https://www.youtube.com/@thunderpickesports.

Acerca del Campeonato Mundial de Thunderpick

El Campeonato Mundial de Thunderpick, que celebra este año su cuarta edición, es un torneo independiente de primer nivel de Counter-Strike 2 con un fondo de premios de 1 millón de dólares. Organizado en colaboración con GRID, su socio de datos, el campeonato reúne a equipos de talla mundial que compiten por uno de los mayores premios ofrecidos en un evento de Counter-Strike patrocinado por una casa de apuestas, lo que le ha valido un lugar destacado en el calendario mundial de CS2.

Acerca de Thunderpick

Creada por jugadores y para jugadores, Thunderpick es una plataforma líder de apuestas enfocada en esports que ofrece mercados para los títulos competitivos más importantes del mundo, además de retransmisiones en directo, actividades para la comunidad y experiencias pensadas para los aficionados. Thunderpick sigue invirtiendo en videojuegos competitivos a través de torneos originales, colaboraciones e iniciativas que contribuyen al crecimiento del ecosistema mundial de los esports.

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FUENTE Thunderpick