Tianjin avança com IA

O status da China como principal potência industrial do mundo será ainda mais acentuado na era da IA, visto que esta tecnologia continua avançando na China e a digitalização do setor industrial progride ainda mais, de acordo com líderes e especialistas de negócios na sexta-feira.

A mesa redonda "CEO: Cresça com a China" foi realizada na sexta-feira como parte da Expo Mundial de Inteligência 2024 em andamento em Tianjin. Zhong Nan, Zhou Lanxu, Zheng Yiran, Ouyang Shijia e Zhuang Qiange contribuíram com a história (PRNewsfoto/China Daily)

Também disseram que o desenvolvimento de tecnologias inteligentes na China remodelará muitos setores e criará mais oportunidades de crescimento para as empresas dentro e fora do país.

Eles deram suas considerações durante a mesa redonda "CEO: Cresça com a China", realizada em conjunto pela China Daily, o Departamento de Publicidade do Comitê Municipal de Tianjin do Partido Comunista da China e pela Agência de Tecnologia Industrial e de Informação de Tianjin.

Este é um evento paralelo à Expo Mundial de Inteligência 2024, que começou na quinta-feira em Tianjin.

"As tecnologias de IA e (outras) tecnologias inovadoras na China caminharão na direção certa," disse Rani Jarkas, presidente e CEO da Cerdus Group, que acredita que a China se tornará a maior líder na área entre 2030 a 2035.

"Está muito claro que, junto com o investimento em capacidade, vimos a introdução de uma automatização maior, bem como a aplicação de técnicas de fabricação digitais. E é isso que constatamos atualmente em nossa cadeia de fornecimento na China," disse Julian MacCormac, diretor regional da Greater China na Rolls-Royce.

Wei Jianguo, ex vice-ministro de comércio da China, disse que o setor de industrial global está sendo reestruturado atualmente. O setor avança para se tornar mais digital, inteligente e de baixo carbono, como também para prestar serviços de qualidade ainda maior.

"É previsível que a digitalização continuará a capacitar as atualizações industriais e as fabricações inteligentes da China. Espera-se que o país faça novas contribuições para o progresso industrial global e para o desenvolvimento econômico," disse Zhao Zhongxiu, presidente da Universidade de Negócios e Economia Internacionais em Beijing.

Lan Jun, gerente geral da Agela & Phenomenex China, entende que impulsionada pelo apoio do governo e demanda de mercado, a indústria inteligente da China está pronta para assumir um papel cada vez mais importante no cenário global.

Os líderes de negócios e especialistas presentes na mesa redonda discutiram exaustivamente sobre novos modelos e forças motrizes para o desenvolvimento das indústrias inteligentes e fabricação inteligente de Tianjin. Eles acreditam que o desenvolvimento de alta qualidade da cidade criará mais oportunidades para as empresas chinesas e estrangeiras.

Huang Yanxiang, cofundador e CEO da CarbonNewture, disse que o porto inteligente zero carbono e os parques industriais de baixa emissão de carbono de Tianjin são exemplos típicos da integração de práticas ecológicas e tecnologias verdes no processo de fabricação para aumentar a concorrência.

A Cerdus Group lançou recentemente um fundo na Nova Área de Binhai em Tianjin para explorar o potencial de cooperação de investimentos no setor de biomedicina.

