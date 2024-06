톈진, 인공지능으로 발전하다

베이징 2024년 6월 24일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- China Daily 보도:

21일 금요일 비즈니스 리더와 전문가들이 중국의 인공지능(AI) 기술 발전이 지속되고 제조업의 디지털화 진전 속도가 빨라지면서 AI 시대에 세계 최고의 산업 강국으로서 중국의 위상이 더욱 두드러질 것이란 전망을 내놓았다.

이들은 또한 중국의 지능형 기술 발전이 많은 산업을 재편하고, 국내외 기업에 더 많은 성장 기회를 창출해줄 것이라고 밝혔다.

이러한 전망은 China Daily, 중국 공산당 톈진시위원회(Tianjin Municipal Committee of the Communist Party) 선전부, 톈진시 산업정보기술국(Tianjin Industrial and Information Technology Bureau)이 공동으로 개최한 'CEO: 중국과 함께 성장하라(CEO: Grow with China)' 원탁회의에서 소개됐다.

이 원탁회의는 20일 목요일 톈진에서 개막한 World Intelligence Expo 2024의 부대행사로 진행됐다.

Cedrus Group의 Rani Jarkas 회장 겸 최고경영자는 "중국의 AI 기술과 (다른) 혁신 기술은 올바른 방향으로 나아갈 것"이라며 "중국이 2030년부터 2035년까지 이 분야의 최고 리더가 될 것이라고 믿는다"고 낙관했다.

Rolls-Royce의 Julian MacCormac 중화권 지역 대표는 "중국에서는 생산 역량에 대한 투자와 함께 자동화가 강화되고, 디지털 제조 기술이 적용되고 있다"면서 "현재 우리의 중국 공급망에서도 이러한 사실을 확인할 수 있다"고 말했다.

Wei Jianguo 전(前) 중국 상무부 부부장은 "현재 글로벌 제조 부문에 일대 구조조정이 일어나고 있다"면서 "제조업 부문의 디지털화, 지능화 저탄소화가 심화하면서 더 수준 높은 품질의 서비스를 제공하는 방향으로 나아가고 있다"고 진단했다.

Zhao Zhongxiu 베이징 국제경영경제대학 총장은 "디지털화는 중국의 산업 업그레이드와 스마트 제조에 지속적으로 힘을 실어줄 것"이라며 "중국은 글로벌 산업 발전과 경제 발전에 새로운 기여를 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

CarbonNewture의 Lan Jun 총괄관리자는 "중국 정부의 지원과 시장 수요에 힘입어 중국의 스마트 산업이 글로벌 무대에서 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 기대했다.

원탁회의에 참석한 비즈니스 리더와 전문가들은 또한 톈진의 지능형 산업과 스마트 제조 발전을 위한 새로운 모델과 원동력을 심도 있게 논의하는 시간도 가졌다. 이들은 톈진의 수준 높은 발전 덕분에 중국과 외국 기업 모두 더 많은 비즈니스 기회를 얻게 될 것으로 기대했다.

CarbonNewture의 공동 설립자인 Huang Yanxiang 최고경영자는 "톈진의 스마트 제로 탄소 항만과 저탄소 산업단지는 친환경 관행과 기술을 제조 공정에 통합해 경쟁력을 높인 대표적인 사례"라고 강조했다.

최근 Cedrus Group은 톈진 빈하이 신구(Binhai New Area)에서 바이오 의약 산업에 대한 투자 협력의 잠재력을 믿고 펀드를 출범하기도 했다.

