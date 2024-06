Tianjin progresse grâce à l'IA

BEIJING, le 23 juin 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport du China Daily :

Le statut de la Chine en tant que puissance industrielle mondiale deviendra encore plus prononcé à l'ère de l'intelligence artificielle, à mesure que la technologie de l'IA continue de progresser en Chine et que la numérisation de l'industrie manufacturière s'intensifie, ont déclaré des chefs d'entreprise et des experts vendredi.

The “CEO: Grow with China” roundtable was held Friday as part of the ongoing World Intelligence Expo 2024 in Tianjin. Zhong Nan, Zhou Lanxu, Zheng Yiran, Ouyang Shijia and Zhuang Qiange contributed to the story

Ils ont également déclaré que le développement des technologies intelligentes en Chine remodelera de nombreuses industries et créera davantage d'opportunités de croissance pour les entreprises, tant au niveau national qu'international.

Ils ont fait ces remarques lors de la table ronde « CEO : Grow with China », organisée conjointement par China Daily, le Département de la Publicité du Comité Municipal de Tianjin du Parti Communiste Chinois, et le Bureau de l'Industrie et des Technologies de l'Information de Tianjin.

Cet événement est un événement parallèle de l'Exposition Mondiale de l'Intelligence 2024, qui a débuté jeudi à Tianjin.

« Les technologies de l'IA et les autres technologies innovantes en Chine vont dans la bonne direction », a déclaré Rani Jarkas, président et PDG du Cedrus Group, qui croit que la Chine deviendra un leader mondial dans ce domaine d'ici 2030 à 2035.

« C'est très clair qu'avec l'investissement dans les capacités, nous avons vu l'introduction d'une plus grande automatisation, ainsi que l'application des techniques de fabrication numérique. Et nous voyons cela dans notre chaîne d'approvisionnement en Chine aujourd'hui », a déclaré Julian MacCormac, directeur régional de Rolls-Royce pour la Grande Chine.

Wei Jianguo, ancien vice-ministre chinois du commerce, a déclaré que le secteur manufacturier mondial est actuellement en cours de restructuration. Le secteur évolue vers une numérisation accrue, une intelligence et une faible empreinte carbone, ainsi que la fourniture de services de haute qualité.

« Il est prévisible que la numérisation continuera à renforcer les mises à niveau industrielles et la fabrication intelligente de la Chine. Le pays devrait apporter de nouvelles contributions au progrès industriel mondial et au développement économique », a déclaré Zhao Zhongxiu, président de l'Université des affaires internationales et de l'économie de Pékin.

Lan Jun, Directeur général d'Agela & Phenomenex China, a déclaré que, poussée par le soutien gouvernemental et la demande du marché, l'industrie intelligente de la Chine est prête à jouer un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale.

Les chefs d'entreprise et les experts présents à la table ronde ont longuement discuté des nouveaux modèles et des moteurs de développement des industries intelligentes et de la fabrication intelligente de Tianjin. Ils croient que le développement de haute qualité de la ville créera davantage d'opportunités pour les entreprises chinoises et étrangères.

Huang Yanxiang, Co-fondateur et PDG de CarbonNewture, a déclaré que le port intelligent zéro carbone et les parcs industriels à faible émission de carbone de Tianjin sont des exemples typiques d'intégration des pratiques écologiques et des technologies vertes dans les processus de fabrication pour accroître la compétitivité.

Cedrus Group a récemment lancé un fonds dans la nouvelle zone de Binhai à Tianjin, afin d'exploiter le potentiel de coopération en matière d'investissement dans l'industrie biomédicale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444790/China_Daily.jpg