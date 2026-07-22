TIM Brasil firma parceria com a HCLTech para transformar a experiência do cliente com a primeira solução de transferência de eSIM entre plataformas da América do Sul

RIO DE JANEIRO, BRASIL e NOIDA, Índia, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) empresa global líder em tecnologia, foi selecionada pela TIM Brasil, líder em 5G no país, para viabilizar a primeira solução de transferência de eSIM entre plataformas da América do Sul. A inovação digital vai aprimorar a experiência de telefonia móvel de milhões de usuários em todo o Brasil, oferecendo maior flexibilidade na forma como usam e trocam de dispositivos e acelerando a adoção de serviços móveis de nova geração em toda a região.

Com o Device Entitlement Gateway (DEG) da HCLTech, os clientes da TIM Brasil podem transferir seus perfis de eSIM de forma segura e simples entre dispositivos e sistemas operacionais — seja ao migrar de uma marca de smartphone para outra ou ao trocar por um novo aparelho. Isso significa o fim das visitas à loja, das trocas de chips físicos e dos processos complexos de migração. Atualizar dispositivos e transferir o SIM passa a ser tão simples quanto alguns toques na tela, mantendo sempre os mais altos padrões de segurança e confiabilidade.

"À medida que a conectividade se torna cada vez mais orientada por software, as operadoras precisam de plataformas que simplifiquem a entrega de serviços e, ao mesmo tempo, abram espaço para novas experiências do cliente", afirma Anil Ganjoo, Executive Sponsor do Brasil e Chief Growth Officer e Global Head de Telecom, Media and Technology da HCLTech. "Nossa colaboração com a TIM Brasil reúne as plataformas da HCLTech, guiadas pela engenharia e com IA intrínseca, para viabilizar experiências de eSIM perfeitas e interoperáveis e ajudar a transformar a operadora rumo a um futuro mais ágil, orientado por IA e independente de dispositivo."

Sobre a HCLTech

HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 223.000 profissionais em 60 países, entregando soluções líderes de mercado centradas em IA, digital, engenharia, cloud e software, impulsionadas por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Atuamos com clientes em todos os principais setores, oferecendo soluções para Serviços Financeiros, Manufatura, Ciências da Vida e Saúde, Tecnologia e Serviços, Semicondutores, Telecom e Mídia, Varejo e Bens de Consumo, Mobilidade e Serviços Públicos. A receita consolidada nos 12 meses encerrados em junho de 2026 totalizou US$ 14,8 bilhões. Para saber como podemos impulsionar o seu progresso, acesse hcltech.com.

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FONTE HCLTech