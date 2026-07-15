HCLTech apresenta um sólido primeiro trimestre impulsionado por um volume recorde de reservas de contratos de US$ 2,4 bilhões

A receita de IA Avançada cresce 62,1%, alcançando US$ 171 milhões; a empresa planeja investir até ₹3.500 crore para estabelecer data centers de IA.

NOVA YORK e NOIDA, Índia, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), uma das principais empresas globais de tecnologia, divulgou hoje seus resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre encerrado em 30 de junho de 2026. A receita em dólares americanos foi de US$ 3,65 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, enquanto a receita em moeda constante (CC) cresceu 2,6% na mesma comparação.

"Registramos o maior volume de novas reservas de contratos já obtido em um primeiro trimestre, totalizando US$ 2,4 bilhões, e nosso negócio de IA Avançada cresceu 10,6% em relação ao trimestre anterior e 62,1% em relação ao ano anterior, em termos de moeda constante. Esses resultados demonstram que as empresas estão nos escolhendo para liderar sua transformação impulsionada por IA. Aliado às eficiências operacionais evidenciadas pela expansão da margem, esse impulso nos dá confiança de que estamos posicionados para continuar superando o mercado no médio prazo", afirmou C Vijayakumar, CEO e Diretor-Geral da HCLTech.

O crescimento da receita de Serviços foi impulsionado pelo desempenho consistente de Serviços de TI e de Negócios, que cresceram 4,2% em relação ao ano anterior, em moeda constante. A receita recorrente anual da HCLSoftware atingiu US$ 1,06 bilhão, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, em moeda constante. A receita de IA Avançada no trimestre foi de US$ 171 milhões. A receita anual por colaborador foi de US$ 65.500, um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior.

O crescimento por setor foi liderado por Serviços Públicos, com alta de 12% em relação ao ano anterior (CC), seguido por Varejo e Bens de Consumo Embalados, com 10,1% (CC), e Tecnologia e Serviços, com 7,3% (CC). Em termos geográficos, os Estados Unidos cresceram 2,9% em relação ao ano anterior (CC), enquanto a Europa registrou crescimento de 0,1%. O restante do mundo registrou crescimento de 10,8% em relação ao ano anterior (CC).

A HCLTech também anunciou um plano para investir até ₹3.500 crore (aproximadamente US$ 370 milhões) na implantação de centros de dados para IA, com potencial para expansão até uma capacidade de 50 MW. Esse investimento é complementado pelas capacidades já existentes da empresa em projeto de centros de dados para IA, DevOps e operações de nuvem para IA, além de seu portfólio de software, possibilitando uma oferta verdadeiramente integrada de ponta a ponta.

A HCLTech anunciou um dividendo de ₹12 por ação referente ao trimestre. A empresa manteve sua projeção para o ano fiscal de 2027, com crescimento da receita entre 1% e 4% em relação ao ano anterior, em moeda constante (CC), e crescimento da receita de Serviços entre 1,5% e 4,5% na mesma base. A margem EBIT deve ficar entre 17,5% e 18,5%.

"A HCLTech apresentou um desempenho consistente no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, com crescimento da receita de 13,9% em relação ao ano anterior, crescimento do EBIT de 18,0% e crescimento do lucro líquido de 20,3%. Desconsiderando o impacto dos custos de reestruturação, a margem EBIT e a margem de lucro líquido foram de 17,5% e 13,8%, respectivamente", afirmou Shiv Walia, Diretor Financeiro (CFO) da HCLTech.

Principais vitórias sobre negócios avançados de IA:

Uma importante empresa global de tecnologia ampliou sua parceria com a HCLTech para um programa de Fábrica de IA , com um escopo adicional superior a US$ 180 milhões para a implantação de centros de dados para IA.

, com um escopo adicional superior a US$ 180 milhões para a implantação de centros de dados para IA. Uma importante fabricante norte-americana de semicondutores selecionou a solução de Engenharia de IA da HCLTech para desenvolver um chip avançado habilitado por IA para veículos de próxima geração.

da HCLTech para desenvolver um chip avançado habilitado por IA para veículos de próxima geração. Um fabricante europeu selecionou a HCLTech para desenvolver a pilha de navegação de seu robô autônomo de próxima geração. A HCLTech aplicará suas capacidades de IA Física e Engenharia Inteligente de Produtos para fornecer a lógica central de navegação, o planejamento de movimento e a integração de sistemas para o produto.

Outros pontos importantes para os negócios:

Uma fabricante automotiva global sediada na Europa selecionou a HCLTech para um programa de transformação em larga escala de Engenharia de Confiabilidade de Sites (SRE) orientada por IA, abrangendo os ambientes de aplicações de Engenharia, Produção, Comercial e Corporativo.

Um fabricante OEM de equipamentos para semicondutores da Fortune 250 selecionou a HCLTech para acelerar a transformação orientada por IA em toda a cadeia de valor de engenharia e manufatura de semicondutores.

Em um dos maiores contratos da história da HCLSoftware, uma empresa norte-americana de serviços de tecnologia selecionou o Actian Ingres para dar suporte às aplicações de operações logísticas de uma entidade do setor público.

A HCLTech foi reconhecida como a empresa com sede na Índia mais bem classificada na categoria de Serviços Profissionais da lista World's Most Sustainable Companies da TIME pelo segundo ano consecutivo. A empresa ficou em 6º lugar entre 209 empresas de consultoria em TI na classificação de risco ESG da Sustainalytics. A empresa também conquistou, pelo segundo ano consecutivo, a classificação MSCI AA (Leader) em ESG, em reconhecimento às suas sólidas práticas de ética e gestão de capital humano.

A HCLTech foi incluída entre as empresas Asia's Most Honored no ranking Executive Team 2026 da Extel. A empresa conquistou 10 classificações entre as três primeiras posições no segmento de Serviços de TI, Software e IA, sendo seis delas em 1º lugar.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 223.000 colaboradores distribuídos por 60 países, oferecendo capacidades líderes de mercado nas áreas de IA, digital, engenharia, nuvem e software, sustentadas por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. A companhia atende clientes dos principais segmentos da economia, desenvolvendo soluções especializadas para os setores de serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo, bens de consumo embalados, mobilidade e serviços públicos. A receita consolidada nos 12 meses encerrados em junho de 2026 totalizou US$ 14,8 bilhões. Para saber como podemos acelerar o progresso para você, acesse hcltech.com.

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FONTE HCLTech