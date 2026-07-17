HCLTech e Guardian assinam nova parceria expandida para modernização impulsionada por IA em tecnologia e operações

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17 jul, 2026, 10:31 GMT

NOVA YORK e NOIDA, Índia, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), empresa líder global em tecnologia, anunciou hoje um novo contrato de sete anos com a Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), uma das maiores seguradoras mútuas dos EUA e fornecedora líder de soluções de seguros, aposentadoria, gestão de patrimônio e benefícios para funcionários. O novo acordo baseia-se na parceria anunciada anteriormente pelas empresas e expande sua colaboração para impulsionar a modernização baseada em IA da Guardian em tecnologia e operações, visando apoiar o crescimento dos negócios a longo prazo.   

Por meio dessa parceria, as empresas visam acelerar a criação de valor e a eficiência para a Guardian por meio de experiências diferenciadas e menor fricção, enquanto criam soluções baseadas em IA e propriedade intelectual para o setor de seguros. Além disso, a HCLTech acelerará a transformação de tecnologia e talentos em dados, aplicações e engenharia, ao mesmo tempo em que promoverá a excelência operacional em benefícios coletivos, proteção individual, aposentadoria e gestão de patrimônio, resultando em redução de custos, menor tempo de lançamento no mercado e entrega contínua de experiências de alta qualidade para clientes, consultores e parceiros de distribuição.   

A HCLTech expandirá o uso de sua plataforma de transformação de serviços de IA, a AI Force, para criar e implantar recursos baseados em agentes para os negócios, além de avançar ainda mais na adoção e inovação de IA. Esses recursos se alinharão ao modelo operacional de produtos da Guardian e ajudarão a criar uma base de entrega mais resiliente e capaz de se expandir de acordo com o crescimento dos negócios.

Como parte da parceria estratégica expandida, a HCLTech adquirirá a Guardian India, um centro de capacidade global de alto impacto com um grande pool de talentos especializados que apoiam tecnologia, operações e serviços compartilhados, desempenhando um papel vital no avanço da transformação da Guardian. Cerca de 2.000 funcionários serão integrados à HCLTech com a criação de uma Unidade Estratégica de Negócios dedicada exclusivamente a apoiar a Guardian para impulsionar a inovação tecnológica, a excelência em engenharia, a transformação operacional e a maturidade nos produtos e serviços da Guardian. Karunakaran Azhisur, diretor nacional da Guardian India, juntar-se-á à HCLTech para liderar essa Unidade Estratégica de Negócios.

"Esta parceria é um passo importante no avanço do nosso modelo operacional e na escalabilidade da IA em toda a nossa empresa", afirmou Steve Rullo, diretor digital e de tecnologia da Guardian. "Junto com a HCLTech, estamos fortalecendo nossa forma de operar para impulsionar maior consistência e escalabilidade, ao mesmo tempo em que continuamos a investir nos recursos que diferenciam a Guardian, fortalecem a excelência operacional e criam valor para nossos clientes, segurados e parceiros de distribuição."  

"Esta parceria expandida é mais um testemunho de nossa liderança contínua no setor de seguros e reflete a força do nosso relacionamento com a Guardian para impulsionar ainda mais sua jornada baseada em IA, bem como um foco compartilhado na escalabilidade da IA e na modernização das operações", declarou Srinivasan Seshadri, diretor de crescimento e chefe global de serviços financeiros da HCLTech. "Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à talentosa equipe que se junta a nós vinda da Guardian. Juntos, temos uma oportunidade única de parceria para cocriar produtos e propriedade intelectual que aprofundarão a experiência de domínio da HCLTech, fortalecerão ainda mais nossas plataformas intrínsecas de IA e ajudarão os clientes a alcançar um crescimento de negócios sustentável."

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia que conta com mais de 223.000 pessoas em 60 países, entregando recursos líderes do setor centrados em IA, digital, engenharia, nuvem e software, impulsionados por um amplo portfólio de serviços e produtos tecnológicos. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores verticais, fornecendo soluções industriais para Serviços Financeiros, Manufatura, Ciências da Vida e Saúde, Tecnologia e Serviços, Semicondutores, Telecomunicações e Mídia, Varejo e Bens de Consumo Embalados (CPG), Mobilidade e Serviços Públicos. A receita consolidada nos 12 meses encerrados em junho de 2026 totalizou US$ 14,8 bilhões. Para saber como podemos impulsionar seu progresso, visite hcltech.com.

Para mais detalhes, entre em contato com:

Meredith Bucaro, Américas
[email protected] 

Elka Ghudial, Europa
[email protected] 

James Galvin, APAC
[email protected]

Nitin Shukla, Índia, Oriente Médio e África
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FONTE HCLTech

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