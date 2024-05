Tongxin Micro brilha na exposição Seamless Middle East 2024, apresentando soluções de segurança digital de ponta

No estande da exposição, a Tongxin Micro apresentou uma ampla variedade de soluções de pagamento, incluindo seus cartões IC de pagamento, chaves USB e POS inteligentes. De notável interesse foi a demonstração do cartão de impressão digital associado a um sistema POS inteligente, que atraiu significativa atenção dos visitantes por sua tecnologia avançada de reconhecimento de impressão digital anti-fraude e pela experiência de pagamento sem senha e sem interrupções.

A solução inovadora de eSIM personalizado da Tongxin Micro, desenvolvida especificamente para terminais de POS inteligentes, recebeu extensos elogios e comentários positivos dos visitantes. A solução, construída em chips seguros de alta qualidade, oferece personalização em nível de wafer, capacidades de incorporação WLCSP e activação on-line de eSIM, ao mesmo tempo que apresenta benefícios sem precedentes, como segurança aprimorada, redução dos custos de implantação e melhor utilização do espaço na placa.

É importante destacar que a solução completa de eSIM da empresa é totalmente compatível com terminais móveis e dispositivos vestíveis em todo o mundo, atendendo às demandas de aplicativos de alta segurança em eletrónicos automotivos, terminais de IoT e muito mais. A inovação permite que os usuários alcancem conectividade global sem interrupções com um único chip. Actualmente, terminais pela solução pioneira estão comercialmente disponíveis em todo o mundo.

No domínio do reconhecimento de identidade, a solução internacional de chips seguros para documentos de identidade internacionais despertou significativo interesse entre audiências profissionais. A solução foi implantada com sucesso em inúmeras iniciativas de cartões de identidade nacionais e passaportes, fornecendo recursos de segurança robustos para usuários no Sudeste Asiático, África e além.

Como a principal empresa de eletrónicos automotivos e chips inteligentes no Tsinghua Unigroup, a Tongxin Micro acumulou expertise líder na indústria em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de chips, além de produção e serviços seguros ao longo dos últimos 23 anos. Com entregas que ultrapassam 23 mil milhões de unidades, a Tongxin Micro forneceu produtos e serviços para mais de 20 países e regiões na Ásia, Europa, Américas e África, dedicando-se a colaborar com parceiros do sector para criar um ecossistema de chips digitais seguros e iluminar a vida humana com a luz da ciência e tecnologia.

Para obter mais informações, visite: www.tsinghuaic.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412374/DSC_7199_opq832909434_1.jpg

FONTE TONGXIN MICRO