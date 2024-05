Tongxin Micro se distingue au salon Seamless Middle East 2024 avec des solutions de sécurité numérique de pointe

Sur le site de l'exposition, Tongxin Micro a présenté un large éventail de solutions de paiement, y compris ses cartes de paiement à puce, ses clés USB et son point de vente intelligent. La démonstration de la carte biométrique associée à un système de point de vente intelligent a suscité un vif intérêt chez les visiteurs en raison de sa technologie antifraude avancée de reconnaissance des empreintes digitales et de l'expérience de paiement transparente et sans mot de passe qu'elle offre.

La première solution eSIM au monde personnalisée révolutionnaire de Tongxin Micro, adaptée aux terminaux de point de vente intelligents, a reçu de nombreux éloges et retours positifs des visiteurs.La solution est basée sur une puce de sécurité de classe mondiale, offre une personnalisation au niveau du wafer, des capacités d'intégration WLCSP dans les appareils et une activation de la eSIM en ligne, ainsi que des avantages sans précédent tels qu'une sécurité améliorée, des coûts de déploiement réduits et une utilisation optimisée de l'espace des cartes.

Plus particulièrement,la solution eSIM à guichet unique de l'entreprise est entièrement compatible avec les terminaux mobiles et les appareils portables dans le monde entier, répondant aux exigences d'application de haute sécurité de l'électronique automobile, des terminaux IoT et plus encore. Cette innovation permet aux utilisateurs de bénéficier d'une connectivité mondiale transparente avec une seule puce. Actuellement, les terminaux alimentés par la solution pionnière sont disponibles dans le monde entier.

Dans le domaine de la reconnaissance de l'identité, la solution internationale de puce sécurisée de l'entreprise pour les documents d'identité internationaux a suscité un intérêt considérable parmi les professionnels. La solution a été déployée avec succès dans le cadre de nombreuses initiatives de cartes nationales d'identité et de passeport, offrant des fonctionnalités de sécurité solides pour les utilisateurs en Asie du Sud-Est, en Afrique et ailleurs.

En tant que principale entreprise d'électronique automobile et de puces intelligentes du groupe Tsinghua Unigroup, Tongxin Micro a accumulé une expertise de pointe dans la recherche et le développement (R&D) de puces ainsi que dans la production et les services sécurisés au cours des 23 dernières années. Avec une livraison cumulée de plus de 23 milliards de pièces, Tongxin Micro a fourni des produits et des services à plus de 20 pays et régions d'Asie, d'Europe, d'Amérique, et d'Afrique. L'entreprise travaille en collaboration avec des partenaires de l'industrie pour construire un écosystème de puces sécurisées numériques et améliorer la vie humaine grâce à la science et à la technologie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.tsinghuaic.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2412374/DSC_7199_opq832909434_1.jpg