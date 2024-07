Toshiba TV para telas da UEFA EURO 2024™ que melhoram seu jogo

HONG KONG, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Como televisor oficial da UEFA EURO 2024™, a Toshiba TV está pronta para aperfeiçoar sua experiência de assistir a esportes e jogos com a inovadora TV Z670 com tecnologia de IA. Além do excepcional prazer visual e sonoro que o manterá preso à poltrona, não se pode perder as ofertas imbatíveis que o verão traz para você.

Qualidade de imagem cativante trazendo você para as partidas

Atendendo à alta demanda por imagem de alta qualidade e tempo de resposta ultrarrápido, a Z670 garante que cada momento da partida ganhe vida com uma clareza impressionante e cores reais. A partir de agora, com VRR 144Hz e AMD Freesync Premium garantindo visuais perfeitos para movimento acelerado, você nunca perderá um único detalhe na tela. Com um contraste rico, preto mais profundo e branco mais brilhante, o Full Array Local Dimming oferece uma experiência cinematográfica que o transporta para o centro do campo.

Seu deleite sensorial para cada detalhe do momento

Um som excelente proporciona a melhor experiência possível de visualização. A tecnologia Dolby Atmos, ZR 360 Surround Upscaling e REGZA Power Audio Pro preenchem o ambiente com um som multidimensional, como se você estivesse no meio do estádio ou no centro do jogo. Seja a torcida durante uma emocionante partida de futebol ou o apito do seu personagem do jogo, a Z670 garante que você ouça todos os detalhes com clareza e profundidade excepcionais.

Experiência inigualável de assistir os jogos, tanto para você quanto para seus amigos

Além da qualidade de imagem e som cativantes, a TV Z670 de 65" e 75" oferece amplo ângulo de visão, permitindo que você aproveite a partida de vários ângulos sem comprometer a cor e a precisão dos detalhes, permitindo que você assista a todas as partidas sem esforço. Convide seus amigos para compartilhar a emoção e torcer pelo seu time favorito.

A Toshiba TV está oferecendo ofertas imbatíveis na TV Z670, tornando este o momento perfeito para atualizar seu entretenimento doméstico. Se você é um fã incondicional de esportes ou um jogador dedicado, a Z670 oferece a combinação perfeita de desempenho e valor. Não perca as melhores ofertas de TV enquanto houver estoque.

Para mais informações, visite: @Toshiba TV Global

Sobre a Toshiba TV:

Com mais de 70 anos de história na produção de televisores, a Toshiba TV é conhecida por seu design requintado, ideias inovadoras e invenções revolucionárias. Ao priorizar a qualidade de imagem e as experiências auditivas superiores, a Toshiba TV estabelece novos padrões em entretenimento. A Toshiba TV é fruto da busca dos clientes pela excelência, fornecendo ao mundo produtos responsáveis para torná-lo um lugar melhor. Enfatizando a atenção aos detalhes do produto e o avanço tecnológico, a Toshiba TV integra um design esteticamente agradável, garantia de qualidade e reputação da marca para ressaltar seu compromisso com a autenticidade no mundo real e uma dedicação sincera aos seus consumidores, apresentando a filosofia de design de longa data da Toshiba TV e a busca contínua pela qualidade do produto.

