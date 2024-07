Écrans Toshiba TV pour l'UEFA EURO 2024™ : optimisez votre visionnage des matchs

HONG KONG, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- En tant que téléviseur officiel de l'UEFA EURO 2024™, Toshiba TV est prêt à améliorer votre expérience de visionnage d'événements sportifs et de jeu avec le téléviseur Z670 à la pointe de la technologie, alimenté par l'IA. En plus du plaisir visuel et audio exceptionnel qui vous tiendra en haleine, vous ne pouvez pas manquer les offres imbattables qui vous attendent cet été.

Une qualité d'image captivante pour vous plonger au cœur du match

Répondant à la forte demande de qualité d'image et de temps de réponse ultra-rapide, le Z670 garantit que chaque moment du match est rendu vivant avec une clarté stupéfiante et des couleurs réalistes. Désormais, avec la fonction VRR de 144 Hz et la technologie AMD Freesync Premium garantissant des images fluides pour des mouvements rapides, vous ne manquerez plus un seul détail à l'écran. Avec un contraste riche, des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux, le Full Array Local Dimming offre une expérience cinématographique qui vous transporte au cœur de l'action.

Votre plaisir sensoriel pour chaque détail du moment

Un son de grande qualité pour une expérience de visionnage optimale. Les technologies Dolby Atmos, ZR 360 Surround Upscaling et REGZA Power Audio Pro remplissent votre pièce d'un son multidimensionnel, comme si vous étiez au milieu du stade ou au cœur du jeu. Qu'il s'agisse des applaudissements lors d'un match de football palpitant ou du sifflet de votre personnage, le Z670 vous permet d'entendre chaque détail avec une clarté et une profondeur exceptionnelles.

Une expérience de visionnage inégalée pour vous et vos amis

En plus d'une qualité d'image et de son captivante, le téléviseur Z670 65" ou 75" offre un grand angle de vision, vous permettant de regarder le match sous différents angles sans compromettre la précision des couleurs et des détails, pour une expérience de visionnage sans effort pour tous les matchs. Invitez vos amis à partager ces sensations et à encourager votre équipe préférée.

Toshiba TV propose des offres imbattables sur le téléviseur Z670. C'est donc le moment idéal pour mettre à jour votre système de divertissement à domicile. Que vous soyez un fan inconditionnel de sport ou un fervent joueur, le Z670 offre une combinaison parfaite de performances et de valeur. Ne manquez pas ces meilleures offres de téléviseurs jusqu'à épuisement du stock.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : @Toshiba TV Global

À propos de Toshiba TV :

Avec plus de 70 ans d'histoire dans la production de téléviseurs, Toshiba TV est connu pour son savoir-faire exceptionnel, ses idées novatrices et ses inventions révolutionnaires. En privilégiant une qualité d'image et une expérience auditive supérieures, les téléviseurs Toshiba TV établissent de nouvelles normes en matière de divertissement. Toshiba TV est né de la quête d'excellence des clients, en fournissant au monde des produits responsables pour rendre le monde meilleur. En mettant l'accent sur les détails du produit et les avancées technologiques, Toshiba TV intègre un design esthétique, l'assurance qualité et la réputation de la marque pour souligner son engagement en faveur de l'authenticité dans le monde réel et un dévouement sincère envers ses consommateurs, mettant en évidence la philosophie de conception de longue date de Toshiba TV et la recherche continue de la qualité du produit.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2467184/image_1_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467185/Toshiba_Z670_TV.jpg