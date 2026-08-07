VW Meteor transporta showcar da Fórmula 1® da Audi do Brasil

Maior caminhão Volkswagen do mundo foi responsável por levar o showcar em um trajeto que passou pelo Porto de Santos, Vinhedo e terminou na capital paulista

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Volkswagen Meteor 29.530 foi o responsável por transportar o showcar da Fórmula 1® da Audi do Brasil em uma operação especial entre o Porto de Santos (SP), a cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, e a capital paulista. A ação marcou a chegada ao país da réplica do monoposto que integra as celebrações da estreia da marca das quatro argolas na principal categoria do automobilismo mundial.

O trajeto teve início no Porto de Santos (SP), passou pelo centro de distribuição de peças da Audi do Brasil, em Vinhedo (SP), e terminou no recém-inaugurado Audi Experience Center, na zona sul da capital paulista. Durante o percurso, o transporte foi acompanhado por modelos icônicos da Audi, como RS 3, RS Q8, TT RS, R8 e RS e-tron GT Performance.

Escolhido para uma operação que exigia confiabilidade, segurança e precisão logística, o VW Meteor 29.530 conta com elevada capacidade de tração, recursos avançados de conectividade para monitoramento em tempo real e tecnologia Euro 6, atributos que contribuíram para o sucesso da operação.

"Transportar o showcar da Audi para uma ação tão simbólica demonstra a versatilidade e a confiabilidade do Meteor em operações que exigem planejamento, segurança e total disponibilidade. É uma oportunidade de mostrar, na prática, como a tecnologia embarcada e a robustez do modelo contribuem para missões logísticas de diferentes perfis e níveis de complexidade", afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A carga transportada é uma réplica produzida com dimensões, proporções e materiais fiéis ao monoposto original da Audi na Fórmula 1®. O showcar também fará parte de uma série de ações promovidas pela marca ao longo do ano, incluindo exposições em diferentes cidades brasileiras e presença no Grande Prêmio de São Paulo, em novembro.

As iniciativas integram a estratégia da Audi do Brasil para celebrar sua entrada na Fórmula 1® e aproximar o público desse novo capítulo de sua trajetória no automobilismo.

"Estamos vivenciando um momento histórico com a estreia da Audi na Fórmula 1®, e por isso realizamos ao longo deste ano uma série de ações especiais para celebrar este novo capítulo de nossa trajetória nas pistas de competição. A chegada do showcar representa não apenas o orgulho de termos um piloto brasileiro representando nossa marca, mas reforça a nossa aproximação com o público e o compromisso de seguirmos investindo em tecnologia e inovação", destaca Gerold Pillekamp, Head de Marketing & Comunicação da Audi do Brasil.

As ações da Audi relacionadas à Fórmula 1® incluem ainda a exposição do showcar em eventos da marca, concessionárias e centros comerciais, além de ativações com simuladores de corrida em diferentes localidades do país, aproximando o público da categoria e do projeto da fabricante na Fórmula 1.

Audi do Brasil

O ano de 2026 estabelece o início da uma nova jornada da Audi no Brasil, em que o passado encontra o futuro com a estreia da marca das quatro argolas na Fórmula 1, a principal competição do automobilismo global, com o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto. Esta temporada marca ainda o reinício das operações da fábrica de São José dos Pinhais, com a produção local da terceira geração do Audi Q3, best-seller global, nas carrocerias SUV e Sportback. A fabricante segue fortalecendo suas operações no país com foco em crescimento sustentável de longo prazo, mantendo os pilares de inovação, ética e desenvolvimento contínuo que marcam a sua trajetória repleta de desafios e conquistas no Brasil.

A marca das quatro argolas se estabeleceu no País e possui concessionárias em todas as regiões, com mais de 40 lojas, sede administrativa em São Paulo (SP), terminal logístico em Vinhedo (SP) e fábrica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), onde são produzidos os modelos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback.

A Audi do Brasil possui uma estratégia integrada de negócios e sustentabilidade, com projetos que incorporam compromissos ambientais e sociais nas áreas de eletrificação, redução de emissões de carbono, diversidade, inclusão, cultura e educação. A Audi é pioneira na agenda ESG ao promover a eletromobilidade e já investiu quase R$ 90 milhões em infraestrutura de recarga em todo o Brasil, oferecendo carregadores elétricos em mais de 40 concessionárias e em diversos outros locais. A empresa está comprometida em moldar a mobilidade premium progressiva do futuro e gerar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

Grupo TRATON

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

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