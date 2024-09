TRATON Financial Services marca um ano de crescimento e expansão global no fornecimento de soluções financeiras integradas

SAO PAULO, 9 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A TRATON Financial Services completou um primeiro ano dinâmico, concentrando-se na implementação de soluções financeiras abrangentes e centradas no cliente nos principais mercados globais. Durante o ano passado, a TRATON Financial Services fez progressos significativos em sua missão de se estabelecer como um provedor global de serviços financeiros integrados e cativos. A empresa já está fornecendo soluções financeiras personalizadas aos clientes da Navistar e da Scania, enquanto avança ativamente no processo de integração da MAN e da Volkswagen Caminhões e Ônibus em vários países do mundo.

Crescimento e expansão em mercados globais

Desde que iniciou suas operações em 1º de abril de 2023, a TRATON Financial Services está transformando o cenário financeiro das marcas do GRUPO TRATON. O lançamento, executado em colaboração com a Volkswagen Financial Services e o Volkswagen Bank, faz parte de um plano abrangente para aprimorar as experiências dos clientes, consolidando os serviços financeiros sob o guarda-chuva da TRATON. Essa transição está progredindo de acordo com o planejado, com ativações de mercado significativas já concluídas na África do Sul em 2023 e na Suécia, Espanha, Polônia, Alemanha, Áustria e Coreia do Sul ao longo de 2024. As próximas expansões estão planejadas para o Reino Unido e a Irlanda, a serem concluídas até novembro de 2024, e para outros mercados, como França, Brasil, Itália, México e Portugal, ao longo de 2025.

Capacitação das marcas do grupo por meio de serviços financeiros cativos

Com um portfólio robusto que abrange financiamentos competitivos de empréstimos e leasing e soluções abrangentes de seguros, a TRATON Financial Services capacita as marcas do GRUPO TRATON a oferecer soluções financeiras inovadoras e focadas no cliente. O estabelecimento de empresas financeiras cativas dedicadas garante que cada marca ofereça financiamento personalizado que se alinhe à sua estratégia de mercado, mantendo sua identidade exclusiva. Essa abordagem não apenas impulsiona o crescimento, mas também fortalece a fidelidade do cliente e a diferenciação da marca em um mercado competitivo.

Christian Levin, CEO do GRUPO TRATON, comentou sobre essa evolução estratégica. "Concentrar as capacidades da espinha dorsal dos serviços financeiros na TRATON Financial Services permite que nossas marcas ajustem melhor a oferta comercial às necessidades específicas de nossos clientes e, ao mesmo tempo, reforcem nossas posições no mercado. Esse modelo de financiamento cativo permite uma resposta mais ágil e estratégica às demandas do mercado, promovendo o crescimento sustentável e a inovação em todas as nossas marcas".

Posicionado para o futuro da mobilidade

Em um setor que está se transformando rapidamente por meio da eletrificação e da digitalização, a TRATON Financial Services está posicionada como um facilitador essencial para o futuro da mobilidade. Ao fornecer uma plataforma unificada de serviços financeiros, a empresa apoia as marcas de veículos comerciais do GRUPO TRATON na oferta de soluções avançadas, como financiamento de veículos elétricos e modelos de transporte como serviço, garantindo que elas permaneçam na vanguarda da evolução do setor.

Johan Haeggman, CEO da TRATON Financial Services, destacou a jornada da empresa: "No último ano, a TRATON Financial Services estabeleceu com sucesso uma base sólida para apoiar nossas marcas em suas ambiciosas metas de crescimento e inovação. O progresso feito em nossos mercados estratégicos demonstra nossa capacidade de construir uma infraestrutura financeira global que atenda às diversas necessidades de nossos clientes. Estamos entusiasmados com o caminho que temos pela frente, pois continuamos a expandir nosso alcance e a aprimorar nossas ofertas de serviços."

Olhando para o futuro: compromisso com a inovação e o crescimento

Como a TRATON Financial Services continua a expandir sua presença global, a empresa continua comprometida com o avanço de suas metas estratégicas por meio da transformação digital, finanças sustentáveis e soluções inovadoras para os clientes.

A próxima fase dessa jornada será melhor delineada no próximo TRATON Capital Market Day (CMD) 2024, em 1º de outubro, em que serão compartilhadas informações adicionais sobre planos de crescimento futuro e estratégias de mercado. Você pode encontrar mais informações sobre a programação e os detalhes de registro para o CMD em nosso site de Relações com Investidores [Investor Relations | TRATON].

