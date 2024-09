Trinasolar: TOPCon continua dominante em 5 anos, continua a liderar o setor FV na era do tandem após 5 anos

CHANGZHOU, China, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A tecnologia de módulo solar TOPCon continuará a ser a criadora de tendências no setor fotovoltaico pelos próximos cinco anos, de acordo com Yifeng Chen, vice-presidente da Trinasolar. A sua visão se alinha com a InfoLink e muitos outros no setor FV, o que indica que a TOPCon se tornou a tecnologia dominante e a escolha preferida dos principais fabricantes.

Tecnologia TOPCon deve alcançar 80% da fatia de mercado no ano que vem

A TOPCon reforçou seu status como a tecnologia celular dominante no setor FV. A fatia de mercado da tecnologia TOPCon, com base em vendas de módulos, se estima em torno de 70% a 80%, significantemente maior que a de outras tecnologias.

Comparada a outras tecnologias como a XBC, a TOPCon ostenta a maior nível de industrialização, tecnologia e equipamentos de células de suporte integrados, a maior eficiência de sinergia industrial e os custos mais baixos de produção. A eficiência das células TOPCon podem aumentar ainda mais em 1% e a potência de saída dos módulos TOPCon pode aumentar em 30 W+.

Maior capacidade de rendimento e confiabilidade contribuem com maior valor ao cliente

O grande valor dos produtos TOPCon tem sido amplamente reconhecido no setor. Os módulos Vertex N 625 W da Trinasolar, que utiliza tecnologia TOPCon, desempenha excepcionalmente bem nos testes rigorosos UVID da RETC e UV 300 da CGC com baixa degradação que é líder do setor. Os produtos i-TOPCon da Trinasolar lideram os testes internos de desempenho da PV Magazine em rendimento e confiabilidade de energia. A alta bifacilidade da TOPCon também permite maior rendimento energético em produtos, garantindo assim maior valor ao cliente.

Célula solar tandem de perovskita-silício baseada em TOPCon deve liderar o setor FV após cinco anos

A sustentabilidade é um recurso principal da tecnologia TOPCon. Ela pode melhorar ainda mais a eficiência e reduzir custos ao diminuir a espessura do Poly-Si na parte traseira, mitigando a absorção ótica parasita e adotando a tecnologia de grade ultrafina, podendo ser considerada a tecnologia mais viável e competitiva no futuro.

De acordo com o Dr.Chen, após cinco anos, a célula solar tandem de perovskita-silício baseada em TOPCon tipo n, liderará o setor FV porque TOPCon é melhor como célula inferior do que XBC, que enfrenta limitações consideráveis, principalmente a estrutura de célula solar tandem de três terminais quando o XBC é empilhado com perovskita.

A Trinasolar também está desenvolvendo células tandem TOPCon, com previsão de eficiência laboratorial para alcançar de 34% a 35% e a eficiência de tecnologia tandem baseada em células inferiores i-TOPCon na produção em massa deve ultrapassar 30%.

FONTE Trina Solar Co., Ltd