天合光能陳奕峰：5年內TOPCon主流，疊加鈣鈦礦持續強勁

中國常州2024年9月11日 /美通社/ -- 7月24日，中國光伏行業年中會平行論壇「光伏產業發展投融資論壇」召開，天合光能副總裁、光伏科學與技術全國重點實驗室副主任陳奕峰博士受邀參加，並發表《光伏技術產業化走勢》的主題演講。

TOPCon成為繼PERC之後的主流技術，放眼未來5年，TOPCon技術領先、產業化成熟度高、設備單吉瓦投資低，更具性價比，且在未來5年，還有巨大的提效空間；此外TOPCon產能充沛，無疑是主流技術。而5年後，TOPCon更適合作為疊層電池的底電池，TOPCon+鈣鈦礦疊層電池技術將持續迸發強勁的生命力。第三方權威報告顯示，TOPCon已經成為未來5年主流技術的明確趨勢，且成為市場龍頭企業的明確選擇。

權威分析：明年TOPCon技術市占率80%，未來5年持續主流

據陳奕峰介紹，2023年TOPCon產能快速增長，已經明確成為當下主流的電池技術。據InfoLink光伏技術趨勢報告顯示，目前TOPCon包括已經在建的產能有望逼近900GW，足以滿足未來5年內絕大部分甚至全部市場需求；在接下來的5年內，TOPCon產能持續增加。TOPCon組件出貨量也將持續攀升，有望在3年後突破600GW。同時，該報告預測在未來5年內，基於TOPCon組件出貨量預估的TOPCon技術市占率占比在70%-80%左右，遠高於其他技術路線的市場佔有率。

從需求側來看，據集邦咨詢統計數據顯示，在2023年國內光伏組件採購中，N型產品的市場份額從年初的13.9%迅速增長至年末的66.7%，發展勢頭強勁。預計到2024年末，N型技術（以TOPCon為主）的市場佔有率將超過70%，這一數據也與InfoLink預測數據一致。業界普遍認為，未來5年，N型TOPCon技術仍將是光伏市場的主流。

值得一提的是，據第三方媒體統計，今年SNEC展會上，展示TOPCon組件的展商多達52家，占比83.9%，組件數量占比66.3%，成為主流。幾乎所有主流組件製造商都展示了TOPCon組件。

產業化程度與供應鏈成熟度是技術能否成為主流的關鍵因素，產業化程度和供應鏈成熟度越高，整體製造成本越低。相比於IBC等其他技術，TOPCon是產業化成熟度高、電池配套技術和裝備成熟度高、產業協同效率高、製造成本低的技術，未來5年TOPCon仍有巨大的提效空間。而IBC類產品因複雜的技術工藝、較低的電池生產良率和雙面率、較高的銀耗量和整體設備投資，其市場規模和應用場景有很大局限性。

陳奕峰在演講中還釐清了市面上廣被混淆的BC概念：BC是一類電極結構而不是一代電池技術，在技術上是含糊的，包含IBC、MWT和EWT；現在市場上宣傳的「BC」 並不準確，準確的名詞其實是IBC，而且已經存在將近50年，是上個世紀美國科學家提出的概念。

TOPCon單瓦發電能力最優、雙面場景價值突出，天合光能i-TOPCon持續引領行業

當天陳奕峰向與會專家介紹了天合光能i-TOPCon的多重價值。

光伏組件的長期可靠性更需要重點關注。天合光能TOPCon產品的領先性與優異性已然得到多方認可。在可靠性方面，天合光能單玻產品的耐濕熱可靠性和單雙玻產品UVID性能均領先行業。根據6月份發佈的RETC測試結果顯示，天合光能TOPCon產品的UVID後的衰減率在所有的受測組件中最低，排名第一，品質可靠。據PV Magazine最新的測試結果顯示，天合光能TOPCon 組件榮獲組件測試室內可靠性&室外發電量雙料第一，在室內可靠性測試在PID、低輻照、綜合分方面均優於HJT與IBC類產品，四月單瓦發電量較HJT組件最多高1.28%。此前，天合光能產品曾連續多月蟬聯N型雙面產品戶外發電量排行榜第一。

TOPCon採用正背接觸結構，IBC技術採用交叉指狀背接觸結構。在雙面率方面，TOPCon產品雙面率比IBC產品的雙面率高了15%左右，低輻照性能也高了5%；這就意味著TOPCon產品單瓦發電能力更高，度電成本更低。

在雙面應用場景，TOPCon產品具有高雙面率和低輻照優勢。目前，全球市場應用雙面組件的場景約2/3，應用單面組件的場景約為1/3，TOPCon產品在更關注經濟收益的雙面應用場景中具有更高的客戶價值，更具有競爭優勢。

除了在全場景的價值優勢，天合光能在TOPCon技術方面具有深厚的積累，深厚的底層技術邏輯儲備和強大的專利技術，更是其i-TOPCon領航行業的硬實力基礎。2019年，天合光能成為行業首個獲得德國ISFH認證的大面積i-TOPCon世界紀錄的企業，TOPCon技術遙遙領先。截至7月，TOPCon電池及組件專利500餘件，涵蓋天合自主研發的高效電池疊層結構設計、高效電池電絕緣技術、高效電池制備工藝以及高效電池互聯技術等眾多核心技術領域。

天合光能TOPCon對行業的貢獻得到認可，去年光伏行業協會年度大會上，弗勞恩霍夫研究所（Fraunhofer ISE）Stefan W. Glunz教授認為，天合光能引領TOPCon電池技術的產業化是推動行業進入N時代的關鍵，TOPCon技術的領先性使其將持續領先並用於下一代產品。

TOPCon具備強大的可持續成長性，5年後疊加鈣鈦礦疊層持續強勁

TOPCon技術在過往已經驗證了其卓越的領先價值，並正在展現出強大的可持續成長性。Stefan W. Glunz教授在去年光伏行業協會年會上就肯定過TOPCon技術巨大的發展潛力，並認為TOPCon還將繼續用於下一代產品，未來通過應用鈍化接觸電池技術和疊層電池技術，TOPCon電池效率可以實現更高的突破。

陳奕峰在演講中指出，突破晶硅電池極限的下一代光伏技術是疊層電池，已成行業共識。相比於IBC，TOPCon更適合作為疊層電池的底電池，且更具性價比，因此TOPCon技術有很強勁的底層生命力，在未來將不斷通過降低背面poly、抑制光學寄生吸收和採用超細柵線技術等方式來不斷實現提效跟降本。5年後，TOPCon的提效路線有多種，TOPCon+鈣鈦礦疊層電池技術將具有強勁的生命力，持續引領光伏行業發展。作為光伏行業龍頭企業，天合光能也已前瞻性佈局TOPCon疊層實驗室研發，天合光能實驗室效率可達34-35%，未來產業化效率超過30%。而IBC和鈣鈦礦形成的三端子疊層很難進行工業化應用。

TOPCon產能巨大，在5年後，如何充分利用既有大規模TOPCon產能，深度應用這些先進產能，保護行業資產將成為行業必須思考的問題。從供應鏈和產業的角度來講，若已有的TOPCon產能可以平滑地轉變到未來下一代疊層電池技術和產能，這無疑是對於產業產能充分利用和技術效率最大化的路徑。

陳奕峰博士表示，天合光能所有的TOPCon電池產能都可升級為TOPCon疊層電池，天合光能將持續發揮全球光儲智慧能源解決方案的領導者的作用，以領先的i-TOPCon技術和產品助力光伏產業在新週期中實現高質量發展。

SOURCE 天合光能