TrinaTracker ocupa o sexto lugar em remessas globais e o terceiro em mercados-chave pela S&P Global

CHANGZHOU, China, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A renomada instituição de pesquisa S&P Global publicou o Solar Tracker Market Report 2024, que diz que as remessas globais de rastreadores solares atingiram 94 GW em 2023, 29% a mais do que em 2022. A distribuição do mercado global começou a mudar no ano passado, com a participação de mercado dos Estados Unidos, tradicionalmente o maior mercado de rastreadores solares, caindo de 47% para 38%. Em contraste, os mercados emergentes cresceram significativamente, com aumentos notáveis na Arábia Saudita, Índia e Uzbequistão.

A TrinaTracker ficou em sexto lugar em remessas globais em 2023, e em terceiro em países e regiões importantes, disse a S&P Global. A participação de mercado global da TrinaTracker atingiu 6%, o dobro do ano anterior. Seu crescimento empresarial ficou em segundo lugar no mundo, tornando-a uma das empresas de crescimento mais rápido.

De acordo com o relatório, as remessas da TrinaTracker ficaram em terceiro lugar na América do Sul, com volume de cerca de 1,5 GW, a TrinaTracker se tornou a maior empresa chinesa de rastreadores solares na região em volume de remessas. O Complexo Santa Luzia de 520 MW, um dos maiores projetos solares do Brasil, foi oficialmente colocado em operação no início do ano. O projeto Mauriti PV de 210 MW no Brasil também foi entregue com sucesso. A estação de energia fotovoltaica CEMIG SIM do Brasil usa a solução de entrega integrada da Trina Solar de módulos Vertex + rastreadores Vanguard, sendo pioneira em um novo modelo de negócios na América do Sul. Além disso, a TrinaTracker definiu o ritmo com remessas significativas para Argentina, Chile e Colômbia.

O mercado do Oriente Médio se expandiu significativamente e essa tendência deve continuar até 2030. A TrinaTracker é uma das fornecedoras pioneiras no Oriente Médio com sua posição de liderança em volume de entrega. A TrinaTracker forneceu exclusivamente rastreadores solares para o projeto de energia solar da cidade industrial de 875M do Catar, um dos projetos mais significativos da região. Este projeto foi desenvolvido pela Qatar Energy, e a Samsung C&T foi a EPC. Além disso, a TrinaTracker tem mais de 2GW de pedidos programados para o Oriente Médio, e o volume de negócios deve continuar a crescer este ano.

Até o final de 2023, a TrinaTracker entregou soluções de rastreadores inteligentes para mais de 700 usinas solares em mais de 60 países, com remessas cumulativas excedendo 20 GW. Este ano, a TrinaTracker pretende fortalecer ainda mais sua presença global, fornecer soluções localizadas de rastreadores solares de menor LCOE e espera um aumento ainda mais constante nos negócios.

