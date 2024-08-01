多家研究機構發布：天合跟蹤全球出貨量前六，重點市場排名前三

南美出貨位居Top3，天合跟蹤穩步增長持續領先

2023年天合跟蹤出貨量近1.5GW，在南美地區的出貨量排名進一步提升至前三，是該地區出貨量最大的中國跟蹤支架企業。其中巴西最大太陽能項目之一520MW聖盧西亞綜合體（Santa Luzia Complex）已正式投入運營，巴西210MW瑪瑞蒂光伏項目已完成交付，巴西CEMIG SIM光伏電站應用天合光能至尊組件+開拓者跟蹤支架一體化交付方案，開啟南美地區的新業務模式。此外，天合跟蹤在智利、哥倫比亞、阿根廷等地區的出貨量遙遙領先。

中東地區增長顯著，天合跟蹤表現優異

2023年中東市場增速顯著，2024至2030年還將持續增長，天合跟蹤在中東跟蹤支架市場處於領先地位。總容量875MW的卡塔爾工業城市太陽能發電項目的跟蹤支架100%由天合跟蹤提供，該項目由卡塔爾能源公司投資建設、三星物產負責工程總承包，是中東地區影響力最大的項目之一。此外，天合跟蹤中東地區的在手訂單超2GW，2024年業務量將進一步增長。

強大產品力支撐業務高速、穩定增長

天合跟蹤開拓者1P及2P兩大核心產品受到全球客戶的一致好評。1P跟蹤支架結構穩定，是跟蹤支架最主流的產品，占全球出貨量的80%以上。開拓者1P跟蹤支架是天合跟蹤深挖客戶需求，為滿足國內外多樣化和復雜應用場景研發出來的一款獨創技術全場景適應的產品，靈活的設計使產品不論在平坦地形還是復雜地勢的環境下都適用。與傳統的1P跟蹤支架相比，天合跟蹤的收縮管技術可大幅提高安裝效率，簡化裝配過程，降低安裝成本。

2P產品因每兆瓦使用的立柱更少，更適用於打樁困難的項目場景，如農光、漁光互補項目。天合跟蹤開拓者2P創新使用多電機控制系統代替傳統機械驅動傳動方式，通過這種電氣驅動可在系統發生潛在故障時迅速停止運轉，防止支架扭曲，從而減少跟蹤支架運行期間的故障率，節省運維時間和成本。

截至2023年底，天合跟蹤為全球60多個國家的700多個光伏電站提供智能跟蹤解決方案，支架累計出貨量超20GW。2024年將進一步加強全球化布局，業務量持續穩定增長。天合跟蹤將秉承公司理念，始終堅持以客戶為中心的原則，用最先進的技術以及可靠的產品，為客戶提供度電成本最優的解決方案，積極推動全球清潔能源的發展。

SOURCE 天合跟蹤