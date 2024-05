Triskell Software, reconhecida como um fornecedor representativo no Guia de Mercado 2024 para Ferramentas de Planejamento Ágil Empresarial

MADRI, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Triskell Software tem o prazer de anunciar sua inclusão como fornecedor representativo no Gartner® Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools de 2024 (Guia de Mercado para Ferramentas de Planejamento Ágil Empresarial de 2024 do Gartner®). Esse reconhecimento ressalta o compromisso da Triskell em fornecer soluções líderes do setor que capacitam as organizações a dimensionar suas práticas ágeis e a obter uma entrega bem-sucedida de projetos e produtos em toda a empresa.

Triskell Software, recognized as a representative vendor in 2024 Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools

"Estamos honrados em sermos nomeados pela Gartner como um fornecedor representativo nesse mercado crucial para nós", disse Ángel García, CEO da Triskell Software. "Esse reconhecimento reafirma nossa dedicação em fornecer as melhores soluções que ajudam as organizações a preencher a lacuna entre estratégia e execução em um ambiente ágil."

No atual cenário de negócios em ritmo acelerado, as empresas estão recorrendo cada vez mais a metodologias ágeis para lidar com as complexidades, promover a inovação e responder às demandas do mercado em constante evolução. E, conforme declarado pelo Gartner®, as ferramentas de Planejamento Ágil Empresarial servem como um centro abrangente onde as organizações podem "definir, planejar, gerenciar e implementar o trabalho entre as equipes)", ao mesmo tempo em que promovem a colaboração e a visibilidade em tempo real dos ciclos de vida de projetos e produtos.

As Ferramentas de Gerenciamento de Portfólio Ágil da Triskell Software foram criadas para enfrentar os desafios enfrentados pelas organizações que adotam metodologias ágeis empresariais. Como Angel Garcia explica: "Nossa suíte abrangente de soluções e capacidades dentro da plataforma Triskell capacita equipes a entregar valor de forma iterativa, alcançar agilidade em escala, gerenciar lançamentos e fluxos de valor de forma colaborativa, e obter insights sobre aspectos financeiros de projetos e produtos em andamento".

À medida que empresas em todo o mundo embarcam em suas jornadas de transformação ágil, a Triskell Software mantém-se firme em seu compromisso com inovação, excelência e satisfação do cliente. Como afirmou Angel Garcia: "Nosso objetivo é continuar adicionando e aprimorando ferramentas e capacidades para ajudar organizações a adotar a agilidade, adaptar-se com confiança e entregar valor consistentemente aos seus clientes."

E ele conclui, "Queremos que nossas soluções suportem não apenas a agilidade empresarial, mas também abordagens de gerenciamento híbridas, tanto para organizações que necessitam delas pela natureza de seus processos quanto para aquelas que estão evoluindo de modelos tradicionais para Agile."

Isenção de responsabilidade do Gartner

[1] Gartner, "Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools", Mike West, Nabeeha Ahmed, Bill Blosen, 25 de abril de 2024.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões de sua organização de pesquisa e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Gartner é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Triskell Software

O Triskell é uma solução corporativa que se concentra no Gerenciamento da Execução da Estratégia com recursos avançados de Gerenciamento de Portfólio de Produtos e Projetos, ajudando a preencher a lacuna entre o planejamento e a execução adequada. O Triskell permite que as empresas planejem, priorizem, gerenciem e monitorem as iniciativas de suas organizações.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412227/Representative_vendor_2024.jpg

FONTE Triskell Software