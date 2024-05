Triskell Software est reconnu comme un fournisseur représentatif dans le « Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools » 2024

MADRID, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Triskell Software est ravi d'annoncer sa nomination en tant que fournisseur représentatif dans le « Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools » (guide de marché pour les outils de planification agile d'entreprise) 2024 de Gartner®. Cette reconnaissance souligne l'engagement de Triskell à fournir des solutions de pointe qui permettent aux entreprises d'étendre leurs pratiques agiles et de réussir la livraison de projets et de produits à l'échelle de l'entreprise.

« Nous sommes honorés d'être nommés par Gartner comme fournisseur représentatif sur ce marché crucial pour nous, a déclaré Ángel García, PDG de Triskell Software. Cette reconnaissance réaffirme notre engagement à fournir les meilleures solutions qui aident les entreprises à combler le fossé entre la stratégie et l'exécution dans un environnement agile. »

Dans le paysage commercial actuel, qui évolue rapidement, les entreprises se tournent de plus en plus vers les méthodologies agiles pour gérer les complexités, favoriser l'innovation et répondre aux demandes changeantes du marché. Et, comme l'indique Gartner®, les outils de planification agile d'entreprise servent de plaque tournante complète où les entreprises peuvent « définir, planifier, gérer et déployer le travail au sein des équipes », tout en favorisant la collaboration et la visibilité en temps réel sur les cycles de vie des projets et des produits.

Les outils de gestion de portefeuille agile de Triskell Software sont conçus pour répondre aux défis auxquels sont confrontées les entreprises qui adoptent des méthodologies agiles. Comme l'explique Ángel García : « Notre suite complète de solutions et de capacités au sein de la plateforme Triskell permet aux équipes de fournir de la valeur de manière répétitive, d'atteindre l'agilité à grande échelle, de gérer les versions et les flux de valeur de manière collaborative, et d'obtenir des informations sur les aspects financiers des projets et des produits en cours. »

Alors que les entreprises du monde entier se lancent dans la transformation agile, Triskell Software reste fidèle à son engagement en faveur de l'innovation, de l'excellence et de la satisfaction des clients. Ángel García a souligné : Notre objectif est de continuer à ajouter et à améliorer les outils et les capacités pour aider les entreprises à faire preuve d'agilité, à s'adapter en toute confiance et à fournir de la valeur à leurs clients de manière cohérente.

Nous voulons que nos solutions soutiennent non seulement l'agilité des entreprises, mais aussi les approches de gestion hybrides, à la fois pour les entreprises qui en ont besoin en raison de la nature de leurs processus et pour celles qui évoluent d'un modèle traditionnel vers un modèle agile. »

Clause de non-responsabilité de Gartner :

[1] Gartner, « Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools », Mike West, Nabeeha Ahmed, Bill Blosen, 25 avril 2024.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Gartner est une marque commerciale déposée de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale. Elle est mentionnée dans le présent communiqué avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Triskell Software

Triskell est une solution d'entreprise qui se concentre sur la gestion de l'exécution de la stratégie avec des fonctionnalités avancées de gestion de projets et de portefeuilles de produits, aidant à combler le fossé entre la planification et l'exécution correcte. Triskell permet aux entreprises de planifier, prioriser, gérer et contrôler les initiatives de leur organisation.