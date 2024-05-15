Triskell Software 在《企業敏捷規劃工具市場指引》中被評為 2024 年代表性供應商

在當今快節奏的商業環境中，企業越來越多地採用敏捷方法來駕馭複雜性、促進創新和應對不斷變化的市場需求。 正如 Gartner® 所言，企業敏捷規劃工具是一個綜合樞紐，企業可以在其中「跨團隊定義、規劃、管理和部署工作」，同時促進協作並即時了解專案和產品的生命週期。

Triskell Software 的敏捷專案組合管理工具旨在幫助採用企業敏捷方法的組織應對所面臨的挑戰。 Angel Garcia 解釋說：「我們在 Triskell 平台上提供了一整套解決方案和功能，可協助團隊迭代交付價值、大範圍實現敏捷性、協同管理發佈和價值流，並深入了解正在進行的專案和產品的財務狀況。」

在全球企業踏上敏捷轉型之旅的同時，Triskell Software 始終堅持其對創新、卓越和客戶滿意度的承諾。正如 Angel Garcia 所說：「我們的目標是不斷完善和改進工具及功能，助力企業能敏捷的發展，自信應對環境變化，始終如一地為客戶創造價值。」

他總結道：「我們希望我們的解決方案不僅支持企業敏捷性，而且能夠提供混合管理方法，無論是因流程驅動還是從傳統模式向敏捷模式轉型的企業，都能找到合適的解決方案。」

Gartner 免責聲明

[1] Gartner，《企業敏捷規劃工具市場指引》，Mike West、Nabeeha Ahmed、Bill Blosen，2024 年 4 月 25 日。

Gartner 並不認可其研究出版物中敍述的任何供應商、產品或服務，亦不建議技術用戶僅選擇評分最高或其他稱號的供應商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究組織的觀點，不應解讀為事實陳述。Gartner 對本研究並不提供任何明示或暗示的擔保，包括對適銷性或針對特定用途適用性的任何擔保。

Gartner 是 Gartner, Inc. 和/或其關聯公司在美國和國際上的註冊商標，經許可在此處使用。保留所有權利。

關於 Triskell Software

Triskell 是一個專注於戰略執行管理的企業解決方案，具有先進的項目及產品組合管理功能，有助於填補規劃和正確執行之間的差距。Triskell 允許公司規劃、優先考慮、管理和監控其組織的計劃。

SOURCE Triskell Software