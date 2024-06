Trust Project se expande para Colômbia e Porto Rico

PACIFICA, Califórnia, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ – Mais dois sites de notícias na América Latina adotaram a transparência e a integridade em grande escala, facilitando para o público de suas regiões saber que podem acessar notícias confiáveis.

El Tiempo, na Colômbia, e El Nuevo Día, em Porto Rico, juntam-se a sites e serviços de notícias da Argentina, Brasil, Panamá e Peru, além de centenas mais em todo o mundo, para mostrar o 8 Trust Indicators® em suas páginas.

The Trust Project convida os cidadãos a verificar a veracidade das notícias com a hashtag #CheckThe8.

O Trust Indicators® ajuda as pessoas que querem se manter informadas, facilitando a escolha de notícias com confiança. Juntos, eles demonstram os fundamentos do jornalismo honesto: servir ao interesse público, separar a opinião e o conteúdo pago das notícias, proteger a coleta de notícias dos interesses de financiadores ou governos e se comprometer com a imparcialidade, a verificação de fatos e a correção de erros.

"O crescimento do Trust Project na América Latina é fundamental, pois os ataques a jornalistas e as ameaças às suas reportagens independentes continuam aumentando", disse a fundadora e CEO do Trust Project, Sally Lehrman. "Como vemos em outros lugares, a desinformação e a polarização social tem levado à ansiedade e feito as pessoas evitarem as notícias. O 8 Trust Indicators constroi uma confiança merecida no compromisso de integridade de um site de notícias participante."

A integridade que esses indicadores representam está incluída em todos os aspectos de uma redação: processos jornalísticos, site de notícias, podcasts, vídeos e até transparência comercial.

Cerca de 300 sites e serviços de notícias já oferecem o Trust Indicators em suas páginas.

O Trust Project agradece à Craig Newmark Philanthropies e ao Google por nos permitir apoiar todos os sites da Trust Project Network na implementação do Trust Indicators.

Sobre o Trust Project:

O Trust Project, sem fins lucrativos e apartidário, é uma rede global de organizações de notícias que afirmam e ampliam o compromisso do jornalismo com a transparência, precisão e inclusão. O Trust Project criou o 8 Trust Indicators®, um padrão colaborativo, gerado e comprovado pelo jornalismo que ajuda as pessoas comuns e a tecnologia a avaliarem facilmente a autoridade e a integridade das notícias. As políticas e normas são moldadas por meio da pesquisa do usuário e aplicados independentemente das fontes de financiamento do projeto. Para obter mais informações, acesse: https://thetrustproject.org/faq/.

