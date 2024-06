The Trust Project se expande a Colombia y Puerto Rico

PACIFICA, California, 17 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Dos sitios de noticias más en América Latina han adoptado la transparencia y la integridad a lo grande, facilitando que el público en sus regiones sepa que puede acceder a noticias confiables.

El Tiempo, en Colombia, y El Nuevo Día, en Puerto Rico, se unen a los sitios y servicios de noticias de Argentina, Brasil, Panamá y Perú (además de cientos más en todo el mundo) y muestran 8 Trust Indicators® en sus páginas.

The Trust Project invita a los ciudadanos a comprobar la veracidad de las noticias con el hashtag #CheckThe8.

Los Trust Indicators® (indicadores de confianza) ayudan a las personas que desean mantenerse informadas facilitándoles la elección de noticias con confianza. Juntos, demuestran los fundamentos del periodismo honesto: prestar servicio de interés público, separar la opinión y los contenidos de pago de las noticias, proteger la recopilación de noticias de los intereses de financiadores o gobiernos, y comprometerse con la imparcialidad, la comprobación de los hechos y la corrección de errores.

"El crecimiento de Trust Project en Latinoamérica es fundamental, ya que los ataques a periodistas y las amenazas a su labor informativa independiente siguen aumentando", afirmó la fundadora y directora ejecutiva de Trust Project, Sally Lehrman. "Como vemos en otros lugares, la desinformación y la polarización social han provocado ansiedad por las noticias y evitación. Los 8 indicadores de confianza generan una merecida confianza en el compromiso de los sitios de noticias participantes con la integridad".

La integridad que representan estos indicadores está integrada en todos los aspectos de una redacción: procesos periodísticos, el sitio web de noticias, podcasts, videos e incluso transparencia comercial.

Unos 300 sitios y servicios de noticias ofrecen ahora indicadores de confianza en sus páginas.

The Trust Project agradece a Craig Newmark Philanthropies y a Google que nos hayan permitido ayudar a todas las sedes de la Red de The Trust Project a aplicar los indicadores de confianza.

Acerca de The Trust Project:

Organización sin ánimo de lucro y no partidista, es una red mundial de organizaciones de noticias que reafirman y amplifican el compromiso del periodismo con la transparencia, la precisión y la inclusión. The Trust Project creó 8 Trust Indicators® (indicadores de confianza), una norma colaborativa, generada y probada por el periodismo, que ayuda tanto a la gente corriente como a la tecnología a evaluar fácilmente la autoridad y la integridad de las noticias. Las políticas y normas se elaboran mediante la investigación de los usuarios y se aplican con independencia de las fuentes de financiación del proyecto. Para más información, visite: https://thetrustproject.org/faq/ .

