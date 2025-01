TTA e ISO unem forças para revolucionar a horticultura global e a produção de alimentos

GORINCHEM, Holanda, 20 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Em uma etapa inovadora para o setor hortícola, a ISO Horti – especialista em robótica e automação hortícola – e a TTA – especialistas em soluções de transplante e seleção – estão se fundindo. Operando sob o nome TTA-ISO, esta parceria aborda diretamente a crescente demanda por automação na horticultura global e na produção de alimentos.

Atendendo à crescente demanda mundial

Jan Bakker, CEO of TTA (left), and Martin Maasland, CEO of ISO (right)

O mercado internacional de horticultura está se expandindo rapidamente. Embora esse crescimento apresente amplas oportunidades, o setor também enfrenta desafios urgentes, como escassez de mão de obra, regulamentações rigorosas de sustentabilidade e aumento dos padrões de qualidade. Ao combinar seus conhecimentos complementares, a TTA-ISO está melhor equipada para oferecer soluções de automação de ponta, incluindo IA e robótica, ajudando os produtores em todo o mundo a se adaptarem e prosperarem.

Novos mercados, forte perspectiva de crescimento

A TTA-ISO prevê um futuro promissor para a horticultura, com crescimento anual do setor projetado entre 8 e 10%. Aproveitando suas soluções inovadoras de tecnologia e visão orientada por IA, eles se concentram na expansão nas Américas, Oriente Médio e Oceania, enquanto exploram oportunidades nos mercados globais de alimentos e nos setores de carbono e fibras naturais.

P&D unificado e capacidade de inovação

Essa fusão se concentra em reunir recursos de P&D, acelerar as automações para o mercado e oferecer aos clientes uma quantidade maior de produtos e serviços. Uma maior capacidade de inovação abrirá caminho para soluções personalizadas adaptadas às necessidades exclusivas do cliente.

Martin Maasland, CEO da ISO:

"Esta fusão nos capacita a auxiliar nossos clientes a ultrapassar limites, transformar suas operações e alcançar o extraordinário. Ao otimizar seus processos e permitir um uso mais eficiente dos recursos, estamos reduzindo o desperdício e o impacto ambiental – fundamentais para o futuro do setor e uma poderosa oportunidade de moldar a horticultura em todo o mundo."

Jan Bakker, CEO da TTA:

"Reunir a TTA e a ISO nos permite atender ao aumento da demanda por automação inovadora. A automação é o futuro da horticultura, e a TTA-ISO está na vanguarda desse movimento. Nossa experiência combinada ajuda os produtores em todo o mundo a aumentar a produtividade, melhorar os ganhos e crescer de forma mais sustentável".

Apoiado por Rabobank e acionistas

Essa fusão é apoiada por Rabobank e pelos acionistas existentes, destacando sua confiança na visão e no alinhamento de ambas as organizações. Seu apoio ressalta a confiança no potencial de crescimento e sucesso da TTA-ISO.

Enraizada na inovação holandesa e apoiada por uma equipe global, a TTA-ISO está preparada para redefinir o cenário global de horticultura e produção de alimentos, oferecendo soluções de automação de alto impacto e estabelecendo novos padrões para um futuro mais eficiente e sustentável.

Mais informações: tta-iso.com.

