TTA und ISO fusionierenum die globale Gartenbau- und Lebensmittelproduktion zu revolutionieren

GORINCHEM, Niederlande, 20. Januar 2025 /PRNewswire/ -- In einem bahnbrechenden Schritt für die Gartenbauindustrie schließen sich ISO Horti– ein Spezialist für Gartenbau-Robotik und -Automatisierung – und TTA– Experte für Pickier- und Sortieranlagen – zusammen. Diese Partnerschaft, die unter dem Namen TTA-ISO firmiert, richtet sich gezielt auf die stark wachsende Nachfrage nach Automatisierung im globalen Gartenbau und in der Lebensmittelproduktion.

Deckung der wachsenden weltweiten Nachfrage

Jan Bakker, CEO of TTA (left), and Martin Maasland, CEO of ISO (right)

Der internationale Gartenbaumarkt wächst schnell. Dieses Wachstum bietet zwar zahlreiche Chancen, doch der Sektor steht auch vor dringenden Herausforderungen wie Arbeitskräftemangel, strengen Nachhaltigkeitsvorschriften und steigenden Qualitätsstandards. Durch die Kombination ihrer sich ergänzenden Fachkenntnisse ist TTA-ISO besser in der Lage, innovative Automatisierungslösungen, einschließlich KI und Robotik, bereitzustellen und so Gärtner weltweit bei der Anpassung und dem Erfolg zu helfen.

Neue Märkte, starke Wachstumsaussichten

TTA-ISO sieht für den Gartenbau eine vielversprechende Zukunft mit einem prognostizierten jährlichen Wachstum des Sektors von 8 bis 10 %. Das Unternehmen nutzt seine innovativen Technologien und KI-gesteuerten Bildverarbeitungslösungen und konzentriert sich auf die Expansion in Nord- und Südamerika, im Nahen Osten und in Ozeanien, während es gleichzeitig nach Möglichkeiten auf den globalen Lebensmittelmärkten und in der Kohlenstoff- und Forstwirtschaft sucht.

Vereinheitlichte F&E und Innovationskapazität

Im Mittelpunkt dieser Fusion steht die Zusammenführung von F&E-Ressourcen, die Beschleunigung der Markteinführung von Automatisierungen und das Angebot einer breiteren Palette von Produkten und Dienstleistungen für Kunden. Eine größere Innovationskapazität wird den Weg für maßgeschneiderte Lösungen ebnen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Martin Maasland, CEO von ISO:

„Durch diese Fusion können wir unseren Kunden dabei helfen, Grenzen zu überschreiten, ihre Betriebsabläufe zu transformieren und Außergewöhnliches zu erreichen. Durch die Optimierung ihrer Prozesse und die effizientere Nutzung von Ressourcen reduzieren wir Abfall und Umweltbelastungen – eine wichtige Voraussetzung für die Zukunft des Sektors und eine großartige Gelegenheit, den Gartenbau weltweit zu gestalten."

Jan Bakker, CEO von TTA:

„Durch die Zusammenführung von TTA und ISO können wir die steigende Nachfrage nach innovativer Automatisierung decken. Die Automatisierung ist die Zukunft des Gartenbaus, und TTA-ISO steht an der Spitze dieser Bewegung. Unser gemeinsames Know-how hilft Gartenbaubetriebe weltweit, ihre Produktivität zu steigern, ihre Erträge zu verbessern und nachhaltiger zu wirtschaften."

Rückendeckung durch Rabobank und Aktionäre

Diese Fusion wird von der Rabobank und den bestehenden Aktionären unterstützt, was ihr Vertrauen in die Vision und die Ausrichtung beider Organisationen unterstreicht. Ihre Unterstützung unterstreicht das Vertrauen in das Wachstums- und Erfolgspotenzial von TTA-ISO.

TTA-ISO ist fest in der niederländischen Innovationskultur verwurzelt und wird von einem globalen Team unterstützt. Das Unternehmen ist bestens aufgestellt, um die globale Gartenbau- und Lebensmittelproduktionslandschaft neu zu definieren, indem es hochwirksame Automatisierungslösungen liefert und neue Standards für eine effizientere und nachhaltigere Zukunft setzt.

Weitere Informationen: tta-iso.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2600021/TTAxISO.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2600022/TTA_x_ISO_Logo.jpg