UGREEN apresentará programação pioneira de NASync AI NAS, e muito mais, na CES 2025

LAS VEGAS, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A UGREEN, líder inovadora em produtos eletrônicos de consumo, deve apresentar suas mais recentes inovações na CES 2025 sob o tema "Ative o potencial da IA". O destaque do evento será o lançamento dos tão aguardados dispositivos NASync iDX6011 e NASync iDX6011 Pro , que são da linha de ponta AI NAS da série NASync. Juntamente com esses produtos inovadores, o carregador rápido de mesa Nexode 500W GaN de 6 portas e a estação de ancoragem Revodok Max 2131 Thunderbolt™ 5 também serão o centro das atenções.

Os modelos AI NAS da série NASync estão prontos para redefinir as expectativas com grandes modelos de linguagem (LLMs) integrados para processamento avançado de linguagem natural e recursos interativos orientados por IA. Com os modernos processadores Intel ® Core™ Ultra, o iDX6011 e o iDX6011 Pro oferecem um desempenho inigualável, permitindo uma funcionalidade perfeita e aplicativos de IA excepcionais. Esses modelos se baseiam no sucesso de produtos anteriores da série NASync, como os modelos NASync DXP, que atraíram atenção generalizada e arrecadaram mais de US$ 6,6 milhões durante uma campanha do Kickstarter em março de 2024.

Para oferecer uma compreensão mais profunda da tecnologia e de suas aplicações, será realizado um painel de discussão no estande da UGREEN no dia 8 de janeiro, às 10h, PST (Horário Padrão do Pacífico, ‎UTC-8)‎ Larry Blackburn, director de marketing da Intel NAS e Thunderbolt , será acompanhado pelo gerente de produtos UGREEN NAS, Markus Xie, especialista em NAS e fundador da NASCompares, Robert Andrews, e pelo diretor de marketing da Western Digital, Brian Mallari. O painel explorará o potencial transformador das soluções de AI NAS.

Na próxima CES, a UGREEN apresentará outros produtos novos, além das inovações em AI NAS. O Carregador Rápido para Desktop Nexode 500W estabelece uma nova referência em tecnologia de carregamento, capaz de alimentar seis dispositivos simultaneamente, incluindo ferramentas e bicicletas elétricas, ao mesmo tempo em que permite o carregamento rápido simultâneo e em alta velocidade de cinco computadores e um telefone celular. Sua saída de protocolo de carregamento rápido PD 3.1 de porta única é de até 240 W, atendendo às necessidades de dispositivos de alta potência. A Estação de acoplamento Revodok Max 2131 Thunderbolt™ 5 representa a mais recente evolução na série Revodok, oferecendo largura de banda bidirecional de 80 Gbps e um modo aprimorado que suporta até 120 Gbps. Isso resulta em taxas de transferência de dados e recursos de saída de vídeo superiores, proporcionando uma experiência de exibição inigualável.

A UGREEN também anunciará uma colaboração empolgante com o jogo mundialmente popular Genshin Impact . A parceria apresentará a série UGREEN Genshin Impact , uma linha de produtos de marca conjunta inspirados no personagem Kinich, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2025. Isso oferecerá aos entusiastas de jogos e aficionados por tecnologia uma mistura única de funcionalidade e paixão. Mais detalhes sobre a linha de produtos e preços serão revelados posteriormente.

A CES 2025 promete ser uma plataforma significativa para a UGREEN destacar seu compromisso com a inovação e sua visão do futuro da tecnologia. Para mais detalhes, visite o estande da UGREEN (#30525, LVCC, South Hall) durante a CES 2025, ou visite https://www.ugreen.com/ .

Sobre a UGREEN

Desde 2012, a UGREEN se dedica a criar dispositivos e acessórios eletrônicos inovadores que sejam tecnologicamente avançados e acessíveis para os consumidores. Sua abordagem focada no usuário está no centro da marca, que conquistou a confiança de mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo. Ultimamente, a marca expandiu-se para novos campos inovadores, incluindo soluções NAS com tecnologia de IA, aumentando ainda mais seu compromisso de atender às crescentes necessidades dos consumidores.

