UGREEN präsentiert auf der CES 2025 die bahnbrechende Produktreihe NASync AI NAS und vieles mehr

LAS VEGAS, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- UGREEN, ein führender Innovator im Bereich Unterhaltungselektronik, wird auf der CES 2025 seine neuesten Innovationen unter dem Motto „Activate the Possibility of AI" (Die Möglichkeiten der KI aktivieren) vorstellen. Der Höhepunkt der Veranstaltung wird die Enthüllung der mit Spannung erwarteten Geräte NASync iDX6011 und NASync iDX6011 Pro sein, die zur innovativen Produktreihe AI NAS der NASync-Serie gehören. Neben diesen bahnbrechenden Produkten werden auch der Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger und die Revodok Max 2131 Thunderbolt™ 5 Docking Station im Mittelpunkt stehen.

"Activate the Possibility of AI."- UGREEN Booth (#30525, LVCC, South Hall)

Die KI-NAS-Modelle der NASync-Serie werden mit integrierten großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLM) für eine fortschrittliche Verarbeitung natürlicher Sprache und KI-gesteuerte interaktive Funktionen die Erwartungen neu definieren. Angetrieben von hochmodernen Intel® Core™ Ultra-Prozessoren bieten die Modelle iDX6011 und iDX6011 Pro eine unübertroffene Leistung und ermöglichen eine nahtlose Funktionalität und außergewöhnliche KI-Anwendungen. Diese Modelle bauen auf dem Erfolg früherer Produkte der NASync-Serie auf, wie z. B. den NASync DXP-Modellen, die im März 2024 im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne große Aufmerksamkeit erregten und über 6,6 Millionen US-Dollar einbrachten.

Um ein tieferes Verständnis der Technologie und ihrer Anwendungen zu vermitteln, wird am 8. Januar um 10 a.m, PST am Stand von UGREEN eine Podiumsdiskussion stattfinden. Larry Blackburn, Marketingdirektor für Intel NAS und Thunderbolt , wird von UGREEN NAS-Produktmanager Markus Xie, NAS-Experte und Gründer von NASCompares Robert Andrews und Brian Mallari, Marketingleiter für Festplatten bei Western Digital, unterstützt. Das Panel wird das transformative Potenzial von AI-NAS-Lösungen untersuchen.

Zusätzlich zu seinen AI-NAS-Innovationen wird UGREEN auf der kommenden CES weitere neue Produkte vorstellen. Der Nexode 500W Desktop Fast Charger setzt neue Maßstäbe in der Ladetechnologie. Er kann sechs Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen, darunter Elektrowerkzeuge und E-Bikes, und ermöglicht das schnelle Aufladen von fünf Computern und einem Mobiltelefon gleichzeitig. Sein Single-Port-PD-3.1-Schnellladeprotokoll-Ausgang liefert bis zu 240 W und ist damit für die Anforderungen von Hochleistungsgeräten ausgelegt. Die Revodok Max 2131 Thunderbolt™ 5 Docking Station stellt die neueste Entwicklung in der Revodok-Serie dar und bietet eine bidirektionale Bandbreite von 80 Gbit/s sowie einen erweiterten Modus mit bis zu 120 Gbit/s. Das Ergebnis sind überragende Datenübertragungsraten und Videoausgabefunktionen, die ein unvergleichliches Anzeigeerlebnis ermöglichen.

UGREEN wird auch eine spannende Zusammenarbeit mit dem weltweit beliebten Spiel Genshin Impact ankündigen. Im Rahmen der Partnerschaft wird die Serie UGREEN Genshin Impact eingeführt, eine von der Figur Kinich inspirierte Co-Branding-Produktlinie, die im ersten Halbjahr 2025 auf den Markt kommen soll. Dies bietet Spielbegeisterten und Technikfans eine einzigartige Mischung aus Funktionalität und Leidenschaft. Weitere Einzelheiten zur Produktpalette und zu den Preisen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die CES 2025 verspricht eine wichtige Plattform für UGREEN zu werden, um sein Engagement für Innovation und seine Vision für die Zukunft der Technologie zu unterstreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den UGREEN Stand (#30525, LVCC, South Hall) während der CES 2025, oder besuchen Sie https://www.ugreen.com/.

Informationen zu UGREEN

Seit 2012 widmet sich UGREEN der Entwicklung innovativer elektronischer Geräte und Zubehörteile, die sowohl technologisch fortschrittlich als auch für Verbraucher erschwinglich sind. Der nutzerorientierte Ansatz ist das Herzstück der Marke, die das Vertrauen von über 200 Millionen Nutzern weltweit genießt. In letzter Zeit hat die Marke ihr Angebot um innovative neue Bereiche erweitert, darunter KI-gestützte NAS-Lösungen, und so ihr Engagement für die Erfüllung der sich wandelnden Verbraucherbedürfnisse weiter verstärkt.

