綠聯將在CES 2025上展示開創性的NASync AI NAS產品陣容及其他創新產品

為使大家更深入地瞭解這項技術及其應用，綠聯將於太平洋標準時間1月8日上午10點在展位上舉辦小組討論會。屆時，英特爾NAS及雷電產品營銷總監，Larry Blackburn將與綠聯NAS產品經理Markus Xie、NAS專家兼NASCompares創始人Robert Andrews，以及西部數據HDD業務營銷總監Brian Mallari共同參與討論，探討AI NAS解決方案的變革潛力。

除了AI NAS創新產品外，綠聯還將在即將舉行的CES上展示其他新產品。Nexode 500W桌面式快速充電器樹立了充電技術的新標桿，能夠同時為六台設備供電，包括電動工具和電動自行車，並且可以對五台電腦和一部手機進行快速充電。其單端口PD 3.1快充協議輸出功率高達240W，能夠滿足大功率設備的需求。Revodok Max 2131 Thunderbolt™ 5擴展塢是Revodok系列的最新突破，提供80 Gbps的雙向帶寬，並支持高達120 Gbps的增強模式。這帶來了卓越的數據傳輸速率和視頻輸出能力，帶給用戶無與倫比的顯示體驗。

綠聯還將宣佈與全球熱門遊戲《原神》達成激動人心的合作。雙方將推出綠聯原神系列，這是一系列受角色基尼奇啟發的聯合品牌產品，計劃於2025年上半年上市。這將為遊戲愛好者和科技迷們提供功能與熱情相結合的獨特體驗。有關產品陣容和定價的更多詳情將於稍後公佈。

2025年國際消費電子展將成為綠聯展示其創新承諾和未來技術願景的重要平台。欲瞭解更多詳情，請在展會期間蒞臨綠聯展位（拉斯維加斯會展中心南廳30525號），或訪問https://www.ugreen.com/ 。

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關於綠聯

自2012年以來，綠聯始終致力於為消費者打造技術先進且價格實惠的創新電子設備及配件。以用戶為中心是品牌的核心理念，這使其贏得了全球超過2億用戶的信賴。近年來，綠聯不斷拓展到新的創新領域，包括人工智能驅動的NAS解決方案，以更好地滿足消費者不斷變化的需求。

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