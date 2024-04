Um novo telão digital para publicidade externa chega ao centro de Barcelona: LED DREAM Group transforma o Stage Front Stadium com telão LED de última geração

MADRI, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O Stage Front Stadium em Barcelona passou por uma transformação revolucionária graças à cooperação entre o RCD Espanyol, o grupo de investimentos Publimaes e o LED DREAM Group. A instalação de um impressionante telão LED de quase 200 metros quadrados na fachada sul do estádio promete mudar o cenário publicitário da cidade.

Video Presentation of giant LED screen at Stage Front Stadium in Barcelona Stage Front Stadium in Barcelona Stage Front Stadium in Barcelona

Graças à tecnologia de ponta e à engenharia impecável, o LED DREAM Group conseguiu criar um telão que não só oferece uma experiência visual excepcional, mas também proporciona novas oportunidades de negócio. A localização estratégica do telão em uma das principais entradas da cidade de Barcelona o converte em uma plataforma altamente atrativa para grandes anunciantes, graças aos milhares de impressões diárias.

Este telão transparente, com mais de 8 metros de altura e 22 metros de largura, se destaca por sua tecnologia de pixel pitch de 16/32 mm, garantindo uma ótima visibilidade do conteúdo tanto de dia como de noite. Sua estrutura modular e leve, projetada pelo LED DREAM Group, é integrada perfeitamente na fachada do estádio, oferecendo uma oportunidade única para publicidade dinâmica no centro de Barcelona.

A gestão deste inovador telão LED é feita pela empresa DOOH Enterprise e pela agência MAIN. Além disto, o LED DREAM Group, através de sua empresa de conteúdos criativos, Channel4you, foi responsável pela adaptação e gestão do conteúdo deste telão LED, garantindo uma experiência visual excepcional.

Desde a concepção do projeto até sua implementação, o LED DREAM Group demonstrou seu compromisso com a excelência e a inovação. Esta cooperação entre o RCD Espanyol, Publimaes e o LED DREAM Group marca o início de uma nova era de publicidade na cidade, onde a tecnologia e a criatividade se unem para oferecer experiências únicas tanto para fãs como para anunciantes.

Sobre o LED DREAM Group: Somos uma empresa de engenharia audiovisual especializada em oferecer soluções tecnológicas com base em telões LED, criação de conteúdo digital e iluminação digital dinâmica. Projetamos, inspiramos e cooperamos na criação de novos espaços digitais e funcionais adaptados a qualquer tipo de arquitetura ou espaço utilizado. Como parceiro tecnológico, disponibilizamos as soluções mais inovadoras do mercado, visando dar vida a espaços através da geração de experiências interativas e digitais memoráveis que atraiam visitantes ao centro comercial. Dispomos de um showroom virtual onde é possível explorar todas as nossas soluções tecnológicas. Reserve seu espaço em [email protected] .

