Une nouvelle toile numérique pour la publicité extérieure arrive au cœur de Barcelone : le groupe LED DREAM transforme le Stage Front Stadium avec un écran LED à la pointe de la technologie

MADRID, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le Stage Front Stadium de Barcelone a subi une transformation révolutionnaire grâce à la collaboration entre le RCD Espanyol, le groupe d'investissement Publimaes et LED DREAM Group. L'installation d'un impressionnant écran LED de près de 200 mètres carrés sur la façade sud du stade promet de changer le paysage publicitaire de la ville.

Grâce à une technologie de pointe et à une ingénierie impeccable, LED DREAM Group a réussi à créer un écran qui offre non seulement une expérience visuelle exceptionnelle, mais aussi de nouvelles opportunités commerciales. L'emplacement stratégique de l'écran à l'une des principales entrées de la ville de Barcelone en fait une plateforme très attrayante pour les grands annonceurs, grâce aux milliers d'impressions quotidiennes.

Cet écran transparent, de plus de 8 mètres de haut et 22 mètres de large, se distingue par sa technologie de pixellisation de 16 mm/32 mm, qui garantit une visibilité optimale du contenu, de jour comme de nuit. Sa structure modulaire et légère, conçue par LED DREAM Group, s'intègre parfaitement à la façade du stade, offrant une opportunité unique de publicité dynamique au cœur de Barcelone.

La gestion de cet écran LED innovant est assurée par la société DOOH Enterprise et l'agence MAIN. En outre, LED DREAM Group, par l'intermédiaire de sa société de contenu créatif, Channel4you, a été chargé de l'adaptation et de la gestion du contenu de cet écran LED, garantissant ainsi une expérience visuelle exceptionnelle.

De la conception du projet à sa mise en œuvre, LED DREAM Group a démontré son engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation. Cette collaboration entre le RCD Espanyol, Publimaes et LED DREAM Group marque le début d'une nouvelle ère publicitaire dans la ville, où la technologie et la créativité s'unissent pour offrir des expériences uniques aux fans et aux annonceurs.

