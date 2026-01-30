Um primeiro olhar sobre a IA no mundo real: AWE 2026 abre em março, em Xangai

XANGAI, 30 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Após anos atraindo a atenção global no cenário internacional, os líderes chineses em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo impulsionados por inteligência artificial ocuparão o centro do palco em seu próprio território neste mês de março. Na AWE 2026, eles apresentarão seus lançamentos mais aguardados, definindo o ritmo das tendências globais.

AWE (PRNewsfoto/AWE)

Com o tema "Smart AI, Smarter Future", a AWE 2026 será realizada de 12 a 15 de março de 2026 em dois locais: o Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) e a área de exposições da Shanghai Eastern Hub International Business Cooperation Zone (Eastern Hub IBCZ). Com uma área de 170.000 metros quadrados, reunindo mais de 1.200 marcas e com expectativa de receber mais de 200.000 visitantes, a AWE 2026 já está com inscrições abertas para o público global.

A inteligência artificial está deixando de se limitar a laboratórios e protótipos para avançar em aplicações do mundo real, chegando aos lares, aos espaços públicos e aos sistemas urbanos, e evoluindo de equipamentos profissionais para produtos de consumo em larga escala. Ao mesmo tempo, as fronteiras entre fabricantes de dispositivos, fornecedores de componentes e desenvolvedores de inteligência artificial estão sendo redesenhadas, acelerando a implementação da IA física no mundo real, em formatos cada vez mais rápidos e diversificados. À medida que a China se consolida como um centro global de inovação em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, a AWE 2026 se afirmará como uma vitrine emblemática onde a inteligência artificial encontra o mundo real.

Prepare-se para uma grande vitrine no SNIEC! Marcas líderes — incluindo Haier, Huawei, Hisense, TCL, Sony, Bosch, Siemens, Panasonic, LG, Fisher & Paykel, ASKO, Gorenje, Whirlpool, Hitachi, Philips, Gree, Skyworth e Changhong — estarão ao lado de inovadores em veículos de nova energia, tecnologias de ponta, inteligência artificial e soluções para casas inteligentes, como BYD, Unitree, Segway-Ninebot, iFLYTEK, Shokz, Sonos, HiSilicon, NAVEE, ECOVACS, Dreame, Roborock, MOVA, iRobot, TEMPUR e EZVIZ. Participantes centrais como Fotile, Robam, Westinghouse, Thomson, Morphy Richards, Thermos e Tiger também subirão ao palco, apresentando um espectro impressionante de inovações — de ecossistemas integrados entre pessoas, veículos e residências a cenários avançados de vida inteligente.

Uma prévia da área de exposições da Shanghai Eastern Hub International Business Cooperation Zone (Eastern Hub IBCZ): o palco está pronto para os principais inovadores. Expositores confirmados incluem Huawei, JD.com, Lenovo, Sony, Hisense, TCL, BOE, Xiaomi, ZTE, SenseTime, MINIMAX, UNISOC, UBTECH, Unitree, AGIBOT, XREAL, Quark, ARIDGE, BrainCo, Stonehill, Autel Robotics, DEEP Robotics, VERTAXI, Spacesail, Antigravity, Bambu Lab, Creality e Anker Innovations. A mostra reunirá smartphones e óculos inteligentes com IA, robôs incorporados e de companhia, drones de consumo, eVTOLs, carros voadores modulares, terminais de internet via satélite, dispositivos XR, sistemas audiovisuais em ultra-alta definição, chips GPU, modelos massivos de inteligência artificial, impressão 3D e outras tecnologias de ponta, oferecendo um primeiro vislumbre do potencial ilimitado da próxima geração de eletrônicos de consumo.

