Un primer vistazo a la IA en el mundo real: AWE 2026 se inaugura este mes de marzo en Shanghái

SHANGHÁI, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Después de años de acaparar la atención mundial en el escenario internacional, los líderes de China en electrodomésticos y electrónica de consumo impulsados por IA ocuparán el centro del escenario en como locales el próximo mes de marzo. En AWE 2026, presentarán sus últimos éxitos de taquilla, que marcan el ritmo de las tendencias mundiales.

AWE (PRNewsfoto/AWE)

Con el tema "IA inteligente, futuro más inteligente", AWE 2026 se celebrará del 12 al 15 de marzo de 2026 en dos lugares: el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC) y el área de exposiciones de la zona de cooperación empresarial internacional Shanghai Eastern Hub (Eastern Hub IBCZ). Con una superficie de 170.000 metros cuadrados, con más de 1.200 marcas y que se espera que reciba a más de 200.000 visitantes, AWE 2026 ya está abierto para registrarse a nivel mundial.

La IA se está moviendo más allá de los laboratorios y los prototipos hacia escenarios del mundo real: ingresa a hogares, espacios públicos y sistemas urbanos y evoluciona de equipos profesionales a productos para el mercado masivo. Al mismo tiempo, se están redefiniendo los límites entre los fabricantes de dispositivos, los proveedores de componentes y los desarrolladores de IA, lo que acelera la implementación en el mundo real de la IA física en formas más rápidas y diversas. A medida que China emerge como centro mundial de innovación en electrodomésticos y electrónica de consumo, AWE 2026 se convertirá en una exhibición histórica en la que la IA se encuentra con el mundo real.

¡Preparémonos para una gran exhibición en SNIEC! Las principales marcas, como Haier, Huawei, Hisense, TCL, Sony, Bosch, Siemens, Panasonic, LG, Fisher & Paykel, ASKO, Gorenje, Whirlpool, Hitachi, Philips, Gree, Skyworth y Changhong, se unirán a los innovadores en vehículos de nuevas energías, tecnologías de vanguardia, IA y vida inteligente, como BYD, Unitree, Segway-Ninebot, iFLYTEK, Shokz, Sonos, HiSilicon, NAVEE, ECOVACS, Dreame, Roborock, MOVA, iRobot, TEMPUR y EZVIZ. Jugadores clave como Fotile, Robam, Westinghouse, Thomson, Morphy Richards, Thermos y Tiger también subirán al escenario y mostrarán un deslumbrante espectro de innovación, desde ecosistemas de hogares con vehículos humanos hasta escenarios de vida inteligente.

Un adelanto de la zona de exposición Eastern Hub IBCZ: el escenario está preparado para los mejores innovadores. Entre los expositores confirmados se encuentran Huawei, JD.com, Lenovo, Sony, Hisense, TCL, BOE, Xiaomi, ZTE, SenseTime, MINIMAX, UNISOC, UBTECH, Unitree, AGIBOT, XREAL, Quark, ARIDGE, BrainCo, Stonehill, Autel Robotics, DEEP Robotics, VERTAXI, Spacesail, Antigravity, Bambu Lab, Creality y Anker Innovations. La exhibición contará con teléfonos inteligentes y gafas inteligentes con IA, robots incorporados y complementarios, drones de consumo, eVTOL, automóviles voladores modulares, terminales de Internet por satélite, dispositivos XR, sistemas audiovisuales ultra HD, chips GPU, modelos masivos de IA, impresión 3D y otras tecnologías de vanguardia, que ofrecen un primer vistazo al potencial ilimitado de la electrónica de consumo de próxima generación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873125/AWE.jpg

FUENTE AWE