見證AI科技落地，AWE2026將於3月在上海召開
30 1月, 2026, 11:27 CST
上海2026年1月30日 /美通社/ -- 過去幾年，中國家電及消費電子企業的驚艷表現引起了全球的矚目，在AI 科技飛速發展背景下，3月中國企業將「本土出戰」，在展現全球家電及消費電子最新科技趨勢的AWE2026上發布科技新品。
以「AI科技•慧享未來」為主題，AWE2026將於2026年3月12-15日在上海新國際博覽中心和上海東方樞紐國際商務合作區展區同步舉辦，雙展區已面向全球專業觀眾和產業人士開放注冊。AWE2026展出面積17萬平米，1200余家品牌，參觀人數預計將突破20萬人。
在技術落地上，AI開始從實驗室和樣機直接進入真實生活場景，進入家庭、公共空間和城市系統，從「專業設備」走向「大眾產品」。在產業協同上，整機廠、零部件企業、算法公司之間的邊界正在被重新劃定，物理AI的落地形態將快速而豐富，中國科技生態開始呈現出更強的內循環與協同能力。中國正成為全球家電及消費電子科技創新力的中心，AWE2026將成為一場見證AI科技落地的大型秀場。
海爾、華為、海信、TCL、SONY、BOSCH、SIEMENS、Panasonic、LG、Fisher & Paykel、ASKO、Gorenje、Whirlpool、HITACHI、PHILIPS、GREE、創維、長虹等家電及消費電子頭部企業，BYD、宇樹、九號、科大訊飛、韶音、SONOS、海思、NAVEE、科沃斯、追覓、石頭科技、MOVA、iRobot、TEMPUR、螢石等新能源汽車、科技創新、人工智能、智能家居企業，方太、老板電器、九陽、蘇泊爾、Westinghouse、THOMSON、Morphy Richards、THERMOS、虎牌等行業中堅都將參加AWE2026新國際展區，展示人車家生態、智慧生活新場景。
東方樞紐展區確認參展的企業有華為、京東、聯想、索尼、海信、TCL、京東方、小米、中興、商湯科技、MINIMAX、紫光展銳、優必選、宇樹科技、智元機器人、XREAL、誇克、小鵬匯天、強腦科技、巖山科技、道通智能、雲深處科技、御風未來、垣信衛星、影翎、拓竹、創想三維、安克創新……從AI手機、AI眼鏡構建的智能終端矩陣，到具身機器人、陪伴機器人解鎖的生活新場景；從消費級無人機、載人eVTOL、分體式飛行汽車重構的出行生態，到衛星互聯網終端、XR設備、超高清視聽終端打造的沉浸體驗；更有GPU 芯片、AI大模型、3D打印等硬核科技亮相，全方位呈現消費電子產業的無限可能。
