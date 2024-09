Una-se à América Latina Digital e Conquiste Juntos o Futuro do Armazenamento de Dados

RIO DE JANEIRO, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Huawei Innovative Data Infrastructure Forum 2024 começou no Rio de Janeiro com a participação de Dr. Peter Zhou, Vice-presidente da Huawei e Presidente da Linha de Produtos de Armazenamento de Dados da Huawei, que apresentou a palestra principal intitulada "Data Awakening: Win the Future of Data Storage Together." No evento, com o tema "Despertar de Dados: Construindo uma Infraestrutura de Dados Preparada para a IA", onde ele destacou a necessidade de soluções de armazenamento de dados de próxima geração na era da IA e reafirmou o compromisso da Huawei com a transformação digital e inteligente, construída em conjunto com clientes e parceiros.

Dr. Peter Zhou, Vice-presidente da Huawei e Presidente da Linha de Produtos de Armazenamento de Dados da Huawei

Desde os anos 1990, as aplicações empresariais evoluíram de hosts únicos, bancos de dados, virtualização e compartilhamento de arquivos para englobar big data e análises de dados de alto desempenho (HPDA) — uma evolução que levou a uma mudança no armazenamento de dados. Com a ascensão da IA generativa, a demanda por soluções robustas de armazenamento de dados tornou-se ainda mais crítica.

A IA está transformando o armazenamento de dados tradicional, focando não apenas em desempenho, confiabilidade e paradigmas de dados, mas também em escalabilidade, sustentabilidade e na estrutura de dados. A Huawei está enfrentando essa questão ao redefinir o armazenamento de dados com o lançamento do OceanStor A800 de alto desempenho, que melhora a utilização de clusters de IA em 30%. Ao mesmo tempo, inovações em mídias de armazenamento estão impulsionando o desenvolvimento sustentável. Os novos SSDs de alta capacidade da Huawei oferecem 10 vezes mais capacidade com o mesmo tamanho de disco, reduzindo ainda mais o consumo de energia de um data center. Com capacidade de 128 TB por disco, os novos SSDs consomem 88% menos espaço de armazenamento e 92% menos energia do que os SSDs dos concorrentes ao armazenar cada 1 PB de dados.

Em sua palestra, Dr. Peter Zhou destacou o compromisso da Huawei com o avanço tecnológico e apresentou a nova linha de soluções de armazenamento de dados da Huawei para clientes e parceiros em toda a América Latina:

O Huawei OceanStor Dorado all-flash storage tornou-se a solução preferida para serviços críticos das empresas, alcançando impressionantes 40 milhões de IOPS com seu inovador algoritmo inteligente FlashLink®. Por exemplo, o Banco Itaú, no Brasil, utilizou a tecnologia Huawei para reduzir em 70% o consumo de energia em seu data center all-flash. Além disso, foi nomeado como Escolha dos Clientes no relatório 2024 do Gartner Peer Insights™ para armazenamento primário. O armazenamento all-flash scale-out minimiza o consumo de energia para 0,5 Watts por TB em um espaço de 2 U e 1,5 PB. Até o momento, 4,8 EB de armazenamento all-flash da Huawei foram implantados por clientes em todo o mundo. Os appliances de backup Huawei OceanProtect oferecem backup e recuperação rápidos, grande capacidade e utilização eficiente de espaço. Eles contam com a primeira configuração colaborativa entre rede e armazenamento da indústria para garantir proteção e resiliência máximas contra ransomware, conforme verificado pelo Tolly Group. A solução de data center full-stack Huawei DCS fornece uma nova opção para a virtualização de data centers empresariais e se conecta perfeitamente às plataformas de rede ativa, sendo reconhecida como uma alternativa líder no Relatório Global 2024-25 da DCIG. O pacote DME e a plataforma em nuvem DME IQ possuem recursos como diagnóstico inteligente de problemas, relatórios analíticos e orquestração automática de tarefas e provisionamento de recursos. Atualmente, mais de 45.000 dispositivos de armazenamento se beneficiam de uma gestão simplificada, melhorando significativamente os acordos de nível de serviço (SLAs) nos data centers.

Mais de 26.000 clientes de mais de 150 países e regiões adquiriram e implantaram soluções de armazenamento de dados da Huawei para proteger impressionantes 30.000 PB de dados. Notavelmente, 63 dos 100 maiores bancos do mundo escolheram os produtos da Huawei como a base de seu armazenamento de dados, juntamente com diversas indústrias. Em seu papel como líder do setor, o armazenamento de dados da Huawei continua comprometido com seus clientes e parceiros na América Latina, visando não apenas promessas, mas também ações concretas para as necessidades de armazenamento de amanhã.

