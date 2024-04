Novo relatório de tendências destaca a influência da Geração Z no setor de alimentos e as oportunidades para chefs

SÃO PAULO, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Unilever Food Solutions (UFS) lançou seu relatório anual de tendências, Menus do Futuro 2024, que apresenta as oito tendências globais que estão moldando o setor de food service. As principais mudanças esperadas para os restaurantes este ano incluem uma demanda crescente por combinações de sabores inesperadas, a integração de pratos à base de vegetais e o foco na maximização dos ingredientes para reduzir o desperdício de alimentos na cozinha.1

Unilever Food Solutions apresenta "Menus do Futuro 2024"

A Geração Z, conhecida por seus gastos substanciais em jantares fora e por fazer regularmente escolhas gastronômicas com base no conteúdo das mídias sociais2, está influenciando as experiências gastronômicas em todo o mundo. O relatório destaca a demanda dessa geração por "choque de sabores", caracterizado por combinações inesperadas de sabores e reviravoltas em pratos clássicos, como a incorporação de molhos mexicanos para criar massas modernas.

Para ajudar os chefs a criarem essas combinações de sabores surpreendentes, a UFS oferece a seus clientes técnicas fundamentais, como defumação, decapagem e fermentação, como forma de combinar diferentes sabores e texturas, bem como produtos que proporcionam sabor e reduzem o tempo de preparo. Devido a essa demanda por auxiliares de cozinha, os caldos e temperos da Knorr Professional cresceram 15% no ano passado.

Com 48% da Geração Z considerando a responsabilidade ambiental ou a sustentabilidade de um produto ou serviço como o fator mais importante ao tomar uma decisão de compra3, os chefs também estão observando um aumento na demanda por "Menus de Baixo Desperdício". Em face das preocupações com a sustentabilidade, 65% dos operadores de serviços de alimentação consideram essa tendência a mais relevante e esperam que ela cresça.4 Para ajudar os chefs a cumprir essa meta, a UFS fornece técnicas sobre como utilizar os ingredientes integralmente, incluindo dicas sobre o uso de sobras e aparas para criar pratos secundários.

Quando se trata de oferecer itens de cardápio à base de vegetais, apesar dos relatos de que o veganismo está em declínio, os clientes continuam a buscar mais variedade em suas opções de refeições, com o relatório destacando os "Vegetais Irresistíveis" como uma tendência contínua. A Geração Z é a mais propensa a se interessar por opções vegetarianas, veganas e de alimentação consciente5. Para ajudar os chefs a oferecer opções à base de plantas que não comprometam o sabor, a UFS observou um aumento na demanda pela Maionese Hellmann's Vegana, que teve um crescimento anual composto de 50% nos últimos dois anos.

Adriana Vichino, diretora de Marketing da Unilever Food Solutions na América Latina, afirma que o contexto do food service é desafiador, mas que o relatório foi criado para auxiliar cada Chef independente do tamanho do seu negócio: "Hoje em dia, manter os Menus dentro das tendências, face a um consumidor em constante mudança, é um grande desafio. Soma-se a isso toda a dificuldade de gerenciar custos elevados e equipes pequenas. É neste contexto que trazemos as 8 tendências globais da gastronomia para o ano de 2024".

E segue: "Este foi um trabalho realizado pela Unilever Food Solutions em colaboração com parceiros externos. Foram entrevistados mais de 1.600 Chefs de 21 países diferentes; foram mapeadas mais de 77 mil palavras relacionadas dentro do universo digital e das tendências das principais casas de aromas internacionais. A partir destas fontes foram identificadas as 8 tendências e os nossos mais de 250 Chefs de todo o mundo traduziram-nas em receitas, técnicas culinárias, ingredientes e artigos para que cada Chef as possa executar independentemente do tamanho do seu restaurante.", conclui.

A UFS está ajudando os chefs a aproveitar essas tendências de cardápio, fornecendo inspiração de receitas, treinamento culinário e produtos profissionais para mais de 3 milhões de operadores de serviços de alimentação em todo o mundo, contribuindo para o crescimento de dois dígitos dos negócios da UFS em 2023.

O segundo relatório anual de tendências, Menus do Futuro 2024, apresenta receitas, insights e dicas práticas extraídas da experiência de 250 chefs internos da UFS e do feedback elaborativo de mais de 1.600 chefs profissionais em 21 mercados, com o objetivo de ajudar os operadores de serviços de alimentação em todo o mundo a atender às necessidades em evolução dos clientes.

Sobre o relatório

O Relatório de Tendências Menus do Futuro 2024 da Unilever Food Solutions (UFS) foi compilado a partir de dados globais robustos e de extensas contribuições de chefs. Isso inclui relatórios do setor das principais fontes de terceiros, análise de mídia social utilizando 77 mil palavras-chave que representam 69 milhões de pesquisas em mais de 21 países, perspectivas de 250 chefs profissionais da UFS e feedback elaborativo de mais de 1.600 profissionais de chefs localizados em 21 mercados em todo o mundo por meio de painéis eletrônicos da UFS. As descobertas do Relatório de Tendências Menus do Futuro foram traduzidas em soluções práticas e orientadas para a ação para operadores de serviços de alimentação em todo o mundo. Isso inclui sugestões de receitas, técnicas de preparação e soluções de ingredientes que os operadores podem usar em seus cardápios. As oito tendências são: Choque de sabores, Menus de baixo desperdício, O poder das plantas, Vegetais irresistíveis, Abundância local, Comida afetiva e moderna, Novo Compartilhar e Comida que faz bem.

Sobre a Unilever Food Solutions

A Unilever Food Solutions (UFS), parte do Grupo de Negócios de Nutrição da Unilever, opera em mais de 70 países como um fornecedor dedicado ao setor de serviços de alimentação. Com mais de 250 chefs profissionais internos, a UFS tem um portfólio de ponta com as marcas poderosas Knorr Professional, Hellmann's, Maisena, Arisco e Carte D'Or. Oferecemos aos profissionais de serviços de alimentação produtos de qualidade superior, soluções de cardápio e treinamento e suporte abrangentes para equipes de cozinha. Por meio do Menus do Futuro, a UFS oferece aos chefs inspiração para receitas de tendências e ideias de cardápios sustentáveis. Para obter detalhes, acesse www.unileverfoodsolutions.com.br.

