Unisys reforça serviço de assinatura de dispositivos para apoiar implementações complexas de Edge Computing e IoT

BLUE BELL, Pennsylvania, 23 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Unisys (NYSE: UIS) está expandindo seu Serviço de Assinatura de Dispositivos (DSS, na sigla em inglês), em colaboração com a Dell Technologies. Essa aliança fortalecida, com mais de 30 anos de trajetória, oferece soluções abrangentes e flexíveis capazes de atender, em escala, às necessidades em constante evolução dos clientes. O Unisys DSS aprimorado integra a expertise da companhia em transformação digital com a infraestrutura e os serviços de ponta da Dell, oferecendo um serviço completo de ciclo de vida de dispositivos — que vai além dos PCs. O DSS pode ser implementado em uma ampla gama de dispositivos de edge e IoT, como equipamentos específicos para restaurantes, estacionamentos inteligentes e sensores em campi universitários, por exemplo. A oferta foi concebida para apoiar organizações com múltiplas subsidiárias a lidar com a crescente complexidade dos ambientes de edge computing e IoT, com mais agilidade, padronização e controle.

As capacidades ampliadas do DSS incluem automação de suporte baseada em inteligência artificial, segurança proativa de endpoints, aquisição flexível de infraestrutura, análises em tempo real e consistência global no provisionamento. O DSS recém-aprimorado oferece aos clientes a opção de integrar a infraestrutura e os serviços líderes do setor da Dell à abordagem unificada da Unisys para soluções de ambiente de trabalho digital. Desenvolvido para atender a diferentes modelos operacionais digitais, de empresas multinacionais a subsidiárias regionais, o serviço oferece uma estrutura unificada que equilibra padronização e flexibilidade para atender às demandas locais.

"Ao unirmos forças com a Dell, conseguimos apoiar melhor as organizações com recursos diferenciados, como a modelagem baseada em consumo, permitindo que subsidiárias de qualquer porte se beneficiem de preços consistentes e ganhos de eficiência operacional", afirmou Patrycja Sobera, vice-presidente sênior e gerente-geral de Digital Workplace Solutions da Unisys. "Essa abordagem unificada, porém adaptável, permite que as organizações simplifiquem a complexidade e acelerem o avanço".

A abordagem de modelagem baseada em consumo se expande de forma ágil em toda a organização e é reforçada por recursos de detecção gerenciada, resposta segura e visibilidade abrangente de todos os dispositivos e localidades. Para garantir uma entrega fluida e eficiente, Unisys e Dell desenvolveram uma matriz conjunta de responsabilidades que define claramente os papéis e padroniza os modelos de implementação para soluções de edge de ponta a ponta. Além disso, as equipes técnicas das duas empresas colaboram na realização de workshops voltados a cenários do mundo real, auxiliando as organizações a identificar necessidades de equipamentos, estabelecer objetivos de negócio mensuráveis e desenvolver estratégias de implementação para operações distribuídas.

Na condição de Dell Titanium Partner, a Unisys reafirma seu compromisso com a inovação e o sucesso de longo prazo de seus clientes. Saiba mais sobre a colaboração aqui e explore o Unisys DSS e outras soluções de ambiente de trabalho digital aqui.

Sobre a Unisys

A Unisys é uma empresa global de soluções tecnológicas que impulsiona avanços para algumas das principais organizações do mundo. Nossas soluções – nuvem, IA, local de trabalho digital, aplicativos e computação empresarial – ajudam nossos clientes a desafiar o status quo e liberar todo o seu potencial. Para saber como temos ajudado os clientes a superar os limites do possível há mais de 150 anos, visite unisys.com e siga-nos no LinkedIn .

