USPACE Technology Group anuncia mudanças na diretoria e adota novo logotipo da empresa

Designou o Diretor Geral da AICTO, S.E. Mohamed Ben Amor, como Diretor Executivo e Presidente do Conselho

O Sr. Sun Fengquan passou a ser presidente honorário e continua como CEO

Aprimorou a representação global da diretoria para aproveitar as oportunidades no mercado aeroespacial global

HONG KONG, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O USPACE Technology Group Limited ("USPACE" ou "o Grupo"; Código de ações: 1725.HK) anuncia que, a partir de 2 de outubro de 2024, o Grupo designou H.E. Mohamed Ben Amor, Diretor Geral da Organização Árabe de Tecnologias de Informação e Comunicação (AICTO), como Diretor Executivo e Presidente do Conselho. Após a renúncia do Sr. Sun Fengquan como Diretor Executivo e Presidente do Conselho, o Sr. Sun foi designado como Presidente Honorário da Empresa e continua como Diretor Executivo. O Grupo também designou o Sr. Boris Tadić, ex-presidente da Sérvia, como diretor não executivo independente. Essas mudanças otimizam a estrutura da diretoria, melhoram a governança corporativa e facilitam o desenvolvimento dos negócios internacionais do Grupo. O Grupo também adotou um novo logotipo, modernizando sua imagem corporativa e marcando uma nova fase de desenvolvimento.

A USPACE informou que tanto o recém-nomeado Diretor Executivo e Presidente do Conselho de Administração do Grupo, S.E. Ben Amor, quanto o Diretor Não Executivo independente, Sr. Tadić, têm vasta experiência e conhecimento no setor aeroespacial. A expectativa é que sua visão global e suas amplas redes de contatos aumentem significativamente a competitividade internacional do Grupo, facilitando a expansão de sua rede de cooperação global e permitindo que o Grupo aproveite melhor as oportunidades de desenvolvimento no mercado aeroespacial global.

S.E. Ben Amor concluiu seu mestrado em Gerenciamento de Projetos Internacionais e Recursos Humanos no Conservatório Nacional de Artes e Ofícios de Paris, em 2011. S.E. Ben Amor tem mais de 10 anos de experiência em gerenciamento de projetos, operações técnicas, desenvolvimento e políticas de telecomunicações e TIC, e desenvolvimento de infraestrutura de TIC. Atualmente, S.E. Ben Amor é diretor geral da Organização Árabe de Tecnologias da Informação e Comunicação (AICTO), uma organização governamental árabe especializada que atua sob a égide da Liga Árabe e tem como objetivo promover o desenvolvimento das TICs na região árabe, cargo que ocupa desde 2016. De 2011 a 2015, S.E. Ben Amor foi Assessor Especial do Ministro no Ministério de Tecnologias da Informação e Comunicação da Tunísia, onde foi responsável pelo Escritório de Cooperação Internacional. Antes disso, S.E. Ben Amor ocupou vários cargos na Tunisia Telecommunications Research and Studies Agency por mais de 10 anos, tendo exercido o último cargo de Diretor Geral de 2009 a 2011.

O Sr. Tadić foi condecorado com o título de Doutor Honoris Causa pela Dimitrie Cantemir Christian University em 2009. O Sr. Tadić foi presidente da Sérvia de 2004 a 2012. Antes disso, foi Ministro da Defesa da Sérvia e Montenegro de 2003 a 2004 e Ministro das Telecomunicações da Sérvia e Montenegro de 2000 a 2003.

Entre as mudanças no Conselho de Administração do Grupo estão as seguintes: a partir de 2 de outubro de 2024, o professor Guo Huadong renunciou ao cargo de diretor não executivo, a Dra. Mazlan Binti Othman renunciou ao cargo de diretora não executiva e o professor Wang Jianyu renunciou ao cargo de diretor não executivo independente. O Professor Guo, o Dr. Othman e o Professor Wang confirmaram que não têm nenhum desacordo com a Diretoria e que não há nenhum assunto relacionado à sua respectiva renúncia que precise ser levado ao conhecimento da Bolsa de Valores.

A estratégia de globalização da USPACE continua a avançar de maneira substancial. A empresa está desenvolvendo gradualmente um ecossistema aeroespacial completo, ao mesmo tempo em que inova e cria produtos essenciais para satélites.

Sobre o USPACE Technology Group Limited (USPACE)

O USPACE Technology Group Limited (USPACE) tem sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e em Hong Kong, na China. A empresa tem o compromisso de usar a tecnologia espacial e os serviços de aplicação para promover o desenvolvimento sustentável da Terra e o progresso da sociedade humana, buscando tornar-se a principal fornecedora de tecnologia espacial e serviços de aplicação da Terra.

O Grupo tem como foco a fabricação de satélites no centro de seu desenvolvimento de negócios, criando um ecossistema aeroespacial comercial integrado, incluindo a fabricação de componentes de satélites, fabricação de componentes eletrônicos de precisão, aplicações de dados de satélites, medição e controle de satélites, lançamentos de satélites e a operação e o gerenciamento da Abu Dhabi Space Eco City nos Emirados Árabes Unidos.

