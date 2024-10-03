洲際航天科技集團宣布董事會變更及採納新公司標誌

委任阿拉伯信息通信技術組織總幹事Mohamed Ben Amor閣下為執行董事及董事會主席

文壹川先生轉任榮譽主席及留任行政總裁

進一步國際化董事會組成 緊握全球航天市場機遇

香港2024年10月3日 /美通社/ -- 洲際航天科技集團有限公司（「洲際航天」或「集團」；股份代號：1725.HK）宣布，自2024年10月2日起，集團委任阿拉伯信息通信技術組織總幹事Mohamed Ben Amor閣下為執行董事及董事會主席，文壹川先生於辭任執行董事及董事會主席後，獲委任為公司榮譽主席及繼續留任行政總裁，集團同時委任前塞爾維亞總統鮑里斯•塔迪奇先生為獨立非執行董事，藉此優化董事會結構及提升企業管治水平，促進集團業務國際化發展。集團又採納新公司標誌，煥新公司形象，彰顯公司發展新階段。

洲際航天表示，集團新委任的執行董事及董事會主席Ben Amor閣下及獨立非執行董事塔迪奇先生，均在航天領域擁有豐富經驗和專業知識，相信他們的國際視野及廣泛的人脈網絡將有效提升集團的國際競爭力，助力集團拓展全球合作網絡及更好地把握全球航天市場的發展機遇。

Ben Amor閣下於2011年獲得法國國立工藝學院國際項目管理和人力資源碩士學位。Ben Amor閣下在項目管理、技術運營、電信和信息通信技術(ICT)開發和政策以及ICT基礎設施開發方面擁有超過10年經驗。Ben Amor閣下自2016年起擔任阿拉伯信息通信技術組織(AICTO) 總幹事，該組織是阿拉伯聯盟支持下的一個專門的阿拉伯政府組織，旨在促進阿拉伯地區的ICT發展。於2011年至2015年，Ben Amor閣下擔任突尼斯信息通信技術部部長特別顧問，並擔任國際合作局的負責人。在此之前，Ben Amor閣下在突尼斯電信研究機構擔任多個職位超過10年，其於2009年至2011年最後擔任的職位為總幹事。

塔迪奇先生於2009年獲得迪米特里• 坎特米爾基督教大學榮譽博士學位。塔迪奇先生曾於2004年至2012年擔任塞爾維亞總統。在此之前，彼於2003年至2004年擔任塞爾維亞和黑山的國防部長，並於2000年至2003年擔任塞爾維亞和黑山的電信部長。

集團是次董事會變更包括，自2024 年10 月2日起，郭華東教授已辭任非執行董事職務，馬茲蘭• 賓蒂• 奧斯曼博士已辭任非執行董事職務及王建宇教授已辭任獨立非執行董事職務，郭教授、奧斯曼博士及王教授已各自確認彼與董事會並無意見分歧，及概無與彼等各自辭任有關的事宜須提請聯交所垂注。

洲際航天的全球化戰略持續取得重大進展，在創新創造核心衛星產品的同時，逐步構建完整的航天生態系統。

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關於洲際航天科技集團有限公司

洲際航天科技集團有限公司總部位於阿聯酋迪拜及中國香港。本公司致力於運用外太空技術與應用服務，推動地球的可持續發展與人類社會進步，旨在成為領先的外層空間技術與地球應用服務商。

本集團以衛星製造為業務發展核心，構建一體化的商業航天生態系統，包括：衛星部組件製造、精密電子製造、衛星數據應用、衛星測運控、衛星發射，及阿聯酋阿布扎比航天生態城的運營管理。

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