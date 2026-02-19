Varejo 4.0: LG SuperSign leva a agilidade e a inteligência do e-commerce para a loja física

Destaque na ISE 2026, plataforma da LG transforma o ponto de venda com gestão de conteúdo dinâmica e centralizada.

SÃO PAULO, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Na Integrated Systems Europe (ISE) 2026, que ocorreu na primeira semana de fevereiro em Barcelona, a LG Electronics demonstrou como sua plataforma de software está capacitando o varejo a dar o próximo passo em sua evolução: a transformação no Varejo 4.0. No centro dessa visão está a solução LG SuperSign, que atua como um cérebro para o ponto de venda, permitindo que lojas físicas operem com a velocidade, agilidade e inteligência que antes eram exclusivas do comércio eletrônico.

O conceito de Varejo 4.0 descreve a reinvenção da loja física na era digital, integrando o mundo físico ao virtual para criar experiências de compra mais ricas e operações mais eficientes. O desafio para o setor sempre foi como implementar promoções, atualizar preços e gerenciar a comunicação em dezenas ou centenas de lojas de forma rápida e consistente. Na ISE 2026, a LG mostrou que a resposta está na combinação de seus displays inovadores com um software de gerenciamento poderoso e centralizado.

"O varejista estratégico de hoje pergunta: 'Como cada ativo na minha loja pode gerar receita?'. Na ISE, mostramos que a resposta para os displays digitais é o SuperSign", afirma Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil. "Ele não é apenas um sistema de gerenciamento de conteúdo; é uma plataforma para executar táticas de upselling, lançar promoções dinâmicas e até criar um novo negócio de mídia dentro da própria loja. É a ferramenta que transforma o display em um motor de crescimento."

A velocidade do e-commerce na loja física

Integrada à plataforma na nuvem LG Business Cloud, a solução SuperSign permite que um gerente de marketing, a partir de um único computador, altere o conteúdo de milhares de telas em toda a sua rede de lojas com apenas alguns cliques. Isso se traduz em uma agilidade sem precedentes:

Promoções dinâmicas: Lançar uma "flash sale" (promoção relâmpago) em todas as lojas do país, com hora para começar e terminar, torna-se uma tarefa simples, criando um senso de urgência que impulsiona as vendas, assim como acontece nos grandes portais de e-commerce.

Consistência de campanhas: Garante que uma nova campanha publicitária ou um novo preço sejam implementados simultaneamente em todos os pontos de venda, eliminando inconsistências e o alto custo da logística de materiais impressos.

Eficiência operacional: Em combinação com displays de ultrabaixo consumo como o LG E-Paper, o SuperSign permite a substituição de todas as etiquetas de preço e cartazes de papel da loja. As atualizações são feitas de forma instantânea e centralizada, eliminando o desperdício de papel, os custos de impressão e o risco de erros de precificação.

No estande da LG na ISE 2026, os visitantes viram essa dinâmica em ação em uma zona de varejo imersiva, criada em parceria com marcas coreanas globais. Foi possível observar como o SuperSign orquestrava o conteúdo em uma gama de displays, desde painéis Micro LED LG MAGNIT até vitrines com OLEDs Transparentes, alterando a atmosfera da loja, destacando produtos e exibindo promoções de forma programada e inteligente.

Ao trazer a gestão de conteúdo para a nuvem e automatizar os processos no ponto de venda, a LG SuperSign não apenas moderniza a operação da loja, mas a transforma em um organismo vivo e responsivo, capaz de reagir às necessidades do negócio e dos consumidores em tempo real. É a materialização do Varejo 4.0, onde a loja física finalmente alcança a velocidade e a inteligência da era digital.

Para explorar virtualmente as "Soluções Além das Telas" da LG, acesse o site exclusivo da LG para a ISE 2026. Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

