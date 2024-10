Varun Beverages RDC Anuncia Unidade de Produção de Pepsi de US $ 50 Milhões na Zona Econômica Especial da Cidade de Kiswishi da Rendeavour

O investimento impulsiona a criação de empregos e capacidades avançadas de fabricação na região

LUBUMBASHI, República Democrática do Congo, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Varun Beverages, uma das maiores franqueadas da PepsiCo no mundo, anunciou um investimento de US $ 50 milhões em uma unidade de produção de ponta da Pepsi na cidade de Kiswishi, a primeira Zona Econômica Especial (ZEE) privada na República Democrática do Congo (RDC). A fábrica – um dos maiores investimentos estrangeiros diretos (IED) focados no consumidor na história da RDC – criará milhares de empregos e expandirá as marcas da PepsiCo, com sede em Nova York, no país africano em rápido crescimento.

Shankar Iyer, President of Varun Beverages DRC (left), and Chris Barron, Country Head for Rendeavour in DRC (right), formalise the agreement for Varun Beverages to build a USD 50 Million Pepsi Production Facility at Rendeavour’s Kiswishi City Special Economic Zone in DRC. Louis Watum, Minister of Industry and Development of Small and Medium Enterprises (centre).

A instalação de bebidas da Pepsi será desenvolvida em 15 hectares de terra na SEZ da cidade de Kiswishi, ao longo da rodovia N1, com fácil acesso à população em rápida expansão de Lubumbashi, à província de Haut-Katanga e além. A Kiswishi está estrategicamente posicionada para melhorar a eficiência logística e o desenvolvimento econômico em toda a região, um motor de crescimento para a PepsiCo e a Varun Beverages.

"A expansão da Varun atenderá à crescente demanda por bebidas Pepsi na RDC e apoiará nossa trajetória de crescimento de longo prazo na África", disse Ravi Kant Jaipuria, Chaiman da Varun Beverages. "Nosso investimento na Kiswishi City SEZ exemplifica nossa confiança nos consumidores congoleses e nosso compromisso com a fabricação sustentável."

Apoiada por investidores americanos, neozelandeses, britânicos e noruegueses, a Kiswishi City SEZ é um projeto da Rendeavour, a maior nova construtora de cidades de África, cujas cidades de uso misto no Quénia, Nigéria, Gana e Zâmbia catalisaram milhares de milhões de dólares em investimento estrangeiro e doméstico, juntamente com dezenas de milhares de empregos para jovens africanos.

"Estamos muito satisfeitos em receber a Varun Beverages e a Pepsi na Kiswishi City SEZ, o que criará milhares de oportunidades de emprego e reforçará o cenário econômico da província de Haut-Katanga", disse Yannick Kitambo, Diretor de Operações da Kiswishi City SEZ. "Este investimento é uma prova do nosso compromisso de tornar Kiswishi o destino mais atraente para o IDE na RDC. Com o seu ambiente de negócios seguro e previsível, o Kiswishi é um motor de crescimento na República Democrática do Congo."

Kitambo creditou à Autoridade das Zonas Econômicas Especiais e ao Ministério da Indústria a criação de um ambiente de investimento propício por meio da estrutura confiável da ZEE do país. Outros negócios na ZEE da cidade de Kiswishi incluem a Congo Petrol e a Queen Energy. A primeira fase da propriedade residencial de Kiswishi, Kimia, está 95% esgotada.

Kitambo acrescentou: "Devido ao apoio profissional do governo da RDC, particularmente do gabinete do presidente, do Ministério da Indústria e de sua Agência Especial da Zona Econômica, esperamos mais investimentos estrangeiros diretos na RDC, o que ajudará a impulsionar o desenvolvimento socioeconômico no país".

Sobre a Varun Beverages Limited (www.varunbeverages.com)

A Varun Beverages Limited é uma das maiores engarrafadoras de franquias de bebidas da PepsiCo no mundo. A empresa opera em várias regiões da Ásia e da África, abrangendo um extenso portfólio de bebidas carbonatadas e não carbonatadas. A Varun Beverages entrou em África em 2007, quando adquiriu a franquia da PepsiCo em Moçambique. Desde então, expandiu as suas operações para a Zâmbia, Marrocos, Zimbabwe, África do Sul e, mais recentemente, para a República Democrática do Congo, onde já encomendou uma unidade de produção da Pepsi na ZEE Maluku, perto de Kinshasa.

Sobre a Rendeavour (www.rendeavour.com)

A Rendeavour é a maior nova construtora de cidades em África. Apoiadas por investidores americanos, noruegueses, neozelandeses e britânicos, as cidades de Rendeavour estão entre os maiores projetos de construção em África e centros para empresas, casas, educação e lazer dentro de zonas económicas prontas para infraestruturas.

O desenvolvimento atual da Rendeavour está avaliado em mais de US $ 5 bilhões, com 150 empresas, escolas que educam mais de 6.000 estudantes e 10.000 casas de renda mista ocupadas ou em desenvolvimento.

A Rendeavour criou mais de 50.000 empregos nos últimos cinco anos, incluindo o maior call center da África Oriental, composto por 5.000 jovens quenianos que atendem aos principais clientes americanos, como United Airlines, JetBlue e Amazon. Mais 4 mil empregos em call centers serão confirmados até 2026.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519423/Rendeavour.jpg

FONTE Rendeavour; Kiswishi City SEZ