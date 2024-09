Varun Beverages RDC annonce la création d'une unité de production de Pepsi d'une valeur de 50 millions de dollars américains dans la zone économique spéciale de Kiswishi City, filiale de Rendeavour

L'investissement boostera la création d'emplois et les compétences avancés dans la manufacture de la région

LUBUMBASHI, Democratic Republic of the Congo, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Varun Beverages, l'un des plus grands franchisés de PepsiCo au monde, a annoncé un investissement de 50 millions de dollars dans une usine de production ultramoderne à Kiswishi City, la première zone économique spéciale (ZES) privée de la République démocratique du Congo (RDC). L'usine – l'un des plus grands investissements directs étrangers (IDE) axés sur le consommateur dans l'histoire de la RDC – créera des milliers d'emplois et développera les marques de PepsiCo, basée à New York, dans ce pays africain en plein essor.

Shankar Iyer, President of Varun Beverages DRC (left), and Chris Barron, Country Head for Rendeavour in DRC (right), formalise the agreement for Varun Beverages to build a USD 50 Million Pepsi Production Facility at Rendeavour’s Kiswishi City Special Economic Zone in DRC. Louis Watum, Minister of Industry and Development of Small and Medium Enterprises (centre).

L'usine de boissons Pepsi sera construite sur 15 hectares (37 acres), le long de la Route Likasi, avec un accès facile à la population en pleine expansion de la ville de Lubumbashi à la province du Haut-Katanga et au-delà. L'emplacement stratégique de la ZES de Kiswishi City facilite l'efficacité logistique et permet le développement économique dans toute la région, constituant un moteur de croissance pour PepsiCo et Varun Beverages.

« L'expansion de Varun répondra à la demande croissante de boissons Pepsi en RDC et soutiendra notre trajectoire de croissance à long terme en Afrique », a déclaré M. Ravi Kant Jaipuria, Président de Varun Beverages. « Notre investissement dans la ZES de Kiswishi City témoigne de notre confiance envers les consommateurs congolais et de notre engagement en faveur d'une production durable. »

Soutenu par des investisseurs américains, néo-zélandais, britanniques et norvégiens, la ZES de Kiswishi City est un aménagement immobilier mixte de Rendeavour, l'aménageur urbain de premier plan d'Afrique dont les villes satellites à usage mixte au Kenya, Nigeria, Ghana et en Zambie ont catalysé des milliards de dollars d'investissements étrangers et nationaux, ainsi que des dizaines de milliers d'emplois pour les jeunes Africains.

« Nous sommes ravis d'accueillir Varun Beverages et Pepsi à la ZES de Kiswishi City. Cet investissement créera des milliers d'emplois et renforcera également le paysage socio-économique de la Province du Haut-Katanga » a déclaré M. Yannick Kitambo, Directeur des opérations de la ZES de Kiswishi City. « Cette présence témoigne de notre engagement à faire de Kiswishi la destination la plus attractive pour les IDE en RDC. L'environnement commercial prévisible et sécurisé font de Kiswishi un moteur de croissance en République démocratique du Congo ».

M. Kitambo a félicité le Ministère de l'Industrie et l'Agence des Zones Economiques Spéciales pour la mise en place d'un environnement propice aux investissements dans les zones économiques spéciales du pays. Parmi les autres entreprises présentes à la ZES de Kiswishi City figurent Congo Petrol et Queen Energy. La zone résidentielle de la première phase de Kiswishi, Kimia, est vendue à 95%.

M. Kitambo a ajouté : « En raison de l'appui sans faille des institutions du pays, notamment, la Présidence de la République, le Ministère de l'Industrie et de l'Agence des zones économiques spéciales, nous nous attendons à d'avantage d'investissements directs étrangers en RDC, ce qui contribuera à stimuler le développement socio-économique dans le pays. »

À propos de Varun Beverages Limited (www.varunbeverages.com)

Varun Beverages Limited est l'un des plus grands embouteilleurs franchisés de boissons PepsiCo au monde. La société est présente dans plusieurs régions d'Asie et d'Afrique, et propose une vaste gamme de boissons gazeuses et non gazeuses. Varun Beverages est entrée sur le marché africain en 2007 en acquérant la franchise PepsiCo au Mozambique. Depuis lors, elle a étendu ses activités en Zambie, au Maroc, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et, plus récemment, en République démocratique du Congo, où elle a déjà mis en service une usine de production Pepsi dans la ZES de Maluku, en périphérie de Kinshasa.

À propos de Rendeavour (www.rendeavour.com)

Rendeavour est le plus grand aménageur de nouvelles villes en Afrique. Soutenues par des investisseurs américains, norvégiens, néo-zélandais et britanniques, les aménagements de Rendeavour figurent parmi les plus grands projets de construction en Afrique et constituent des pôles d'activités, de logements, d'éducation et de loisirs au sein de zones économiques avec des infrastructures modernes.

Les aménagements actuels de Rendeavour sont évalués à plus de 5 milliards de dollars, avec 150 entreprises, des écoles qui accueillent plus de 6 000 élèves et 10 000 logements à revenus mixtes occupés ou en cours de construction.

Rendeavour a créé plus de 50 000 emplois au cours des cinq dernières années, notamment le plus grand centre d'appels d'Afrique de l'Est, qui emploie 5 000 jeunes Kenyans au service de grands clients américains comme United Airlines, JetBlue et Amazon. 4 000 autres emplois en centre d'appels sont confirmés d'ici 2026.

